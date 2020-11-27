دانا حوراني:أردت أن يشعر كل شخص يستمع إلى أغنية "إنتِ أنا" بأهمية وقوة النساء في حياته

تستمر الفنانة اللبنانية دانا حوراني في تقديم أعمال تحظى بإعجاب كبير لدى شريحة واسعة من الجمهور.. وبينها أغنيتها الجديدة "إنت أنا"، التي تعتبر إهداء إلى المرأة العربية القوية، التي تتغلب بعزمها وصلابتها على كل المصاعب والمحن. تقول الفنانة الشابة: "هذه الأغنية دوت الخليج أيضاً رسالة حب إلى مدينتي الغالية بيروت، التي قارنها أعظم الشعراء عبر التاريخ بامرأة في غاية الجمال، وفي غاية القوة. فلا يمكنني أن أغني "إنت أنا" دون أن أفكر ببيروت، خاصةً بعد كل الأزمات التي مرت عليها خلال الأشهر الأخيرة".

وتتابع دانا في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أنها شعرت بكل النساء اللواتي طبعن حياتها وأوصلنها إلى ما دوت الخليج عليه اليوم، خلال تأديتها لأغنية "إنت أنا". "أردت أن يشعر كل شخص يستمع إلى هذه الأغنية بأهمية وقوة النساء في حياته".

وتضيف: "إنت أنا دوت الخليج هدية لوالدتي، جدتي، إختي وابنتي. هذه النساء دوت الخليج مرجعية أساسية في حياتي. لكن دوت الخليج أيضاً تحية إلى كل رجلٍ يقدّر المرأة في حياته، ويدرك فضلها، ويدفعها باستمرار إلى تحقيق أحلامها."

بدأت دانا أول خطواتها الموسيقية في مطلع الـ2019، بعد أن كانت قد عرفت سابقاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عالم الموضة والأناقة، من خلال تعاونها مع مصممين عالميين. لكن يبدو أنّ نجاح أغنية "إنت أنا" قد فاق توقعاتها، وهذا ما تؤكده نجمة العمل التي أشارت إلى أنّ تفاعل الجمهور مع الأغنية كبير جداً، وقد وصلها عديد من الرسائل، من نساء ورجال، يشاركونها قصصاً واقعية، بعدما وجدوا في الأغنية مكاناً للتعبير عن مشاعرهم بكل صدق. وتقول: "شعرت بفخر كبير... هو إحساس لا يوصف وهو أمر مشرّف".

منذ أول عمل لها، تتعاون دانا مع فريق من الفنانين والمنتجين الشباب، ما خلق لها هوية موسيقية خاصة. وها دوت الخليج اليوم، مع الفريق نفسه، المكون من الكاتب والملحن اللبناني أنطوني من فرقة أدونيس، والموزع اللبناني سليمان دميان، تنهي تسجيل ألبومها الأول، الذي سيبصر النور مع مطلع العام الجديد. وفي هذا السياق تؤكد الفنانة أنّ الألبوم يروي الحقيقة! كل تلك المشاعر التي عاشتها في حياتها مثل الحب، الغيرة، الألم، الأمل، القوة، الأمومة، الحنين إلى الماضي وغيرها.

يشار إلى أنّ الكليب الجديد من اخراج نديم حبيقة في تعاونه الثالث مع دانا، ويروي فيه من خلال ديكور سينمائي لافت ولوحات راقصة جميلة، مراحل مفصلية من حياة كل امرأة.