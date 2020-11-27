هنا الزاهد تعاني من "عضة كلب" وإصابة ابنة أصالة أثناء التزلج..4 حوادث طارئة للمشاهير هذا الأسبوع

تعرض عدد من المشاهير هذا الأسبوع، لإصابات وأزمات صحية، حرصوا على مشاركة تفاصيلها مع جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معهم عدد كبير من محبيهم وتمنوا لهم الشفاء العاجل، ومن بينهم ابنة أصالة وهنا الزاهد ونجل أحلام.

هنا الزاهد و"عضة كلب"

كان من بين هؤلاء الفنانة هنا الزهد التي أعلنت عبر حسابها على فيسبوك، عن تعرضها للعض من قبل كلبتها الصغيرة، ووجهت سؤالًا لمتابعيها عن أهمية تلقيها المصل المضاد لتلك العضة، من عدمه، فكتبت: "أنا عايزة أسأل حاجة أنا لو اتعضيت من الكلبة بتاعتي الصغيرة زيزي في رجلي ونزلت دم جامد من العضة المفروض باخد حقنة ولا لا؟".

وتفاعل عدد من أصدقاء هنا الزاهد معها، بالإضافة إلى زوجها الفنان أحمد فهمي المعروف بحبه الشديد للكلاب، وعلق على تدوينتها ساخرًا: "مبدئيا دوت الخليج كلبتي انا.. ثانيا دا شرف ليكي".

إصابة شام الذهبي برأسها

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شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة شاركت الجمهور أيضًا عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، بمقطع فيديو لها وهي تقوم بتجربة التزلج على الجليد في أحد مناطق الألعاب، وظهرت وهي مستمتعة بالتجربة، لكنه التجربة لم تنته على خير، حيث وثق الفيديو أيضًا لحظة سقوطها واصطدام رأسها بالحاجز المحيط بالجليد.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بين متابعيها، وتمنوا أن تكون إصابتها طفيفة ولا تؤثر على رحلتها، وبعدها حرصت شام بالفعل على مشاركة الجمهور بعدد من الصور والفيديوهات التي وثقت رحلتها بالولايات المتحدة، وتبين أنها لم تتأثر كثيرا من إصابتها.

إيناس جوهر في المستشفى

إيناس جوهر، المذيعة المصرية الشهيرة تعرضت أيضًا إلى وعكة صحية، تسببت في دخولها إلى المستشفى، وحرص عدد من أصدقائها المقربين على مشاركة عدد من صورها داخل المستشفى وتمنوا لها الشفاء العاجل، دون الكشف عن طبيعة مرضها.

كما نشرت مريت الحريري ابنة الفنان الراحل عمر الحريري صورة تجمعها بها وعلقت قائلة: "حبيبتي وصاحبتي وأختي وأستاذتي.. الإعلامية القديرة إيناس جوهر تمر بأزمة صحية... ان شاء الله بسيطة.. ربنا يشفيها ويعافيها ويطمن قلوبنا عليها".

ابن أحلام بيد مكسورة

فاهد مبارك الهاجري نجل الفنانة الإماراتية أحلام، أثار قلق متابعيه على تويتر بعدما نشر صورة ظهر فيها بيد مكسورة داخل المستشفى دون أن يكشف سبب تلك الإصابة، وعلق فاهد على الصورة قائلًا: "‏لكل من سأل عني أنا بخير الحمد لله، اشكر كل من اتصل بي وتطمن علي".

وتفاعل مع نجل أحلام، عدد كبير من متابعيه، ومن بينهم الفنانة السورية أصالة التي علقت قائلة: "سلامة قلبك my baby"، كما علقت والدته الفنانة أحلام قائلة: "‏‎الله يحفظك امي حبيبي استودعتك الرحمن".