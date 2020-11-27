رسالة دنيا بطمة لشقيقتها ابتسام بعد تطورات قضية "فضح المشاهير":"كنت على يقين بأن حقنا لن يضيع"

دنيا بطمة الفنانة المغربية حرصت على توجيه رسالة لشقيقتها ابتسام بعد الحكم على مفجر قضية حمزة مون بيبي بالسجن لمدة 22 شهرًا مع التنفيذ، وذلك عبر حسابها على انستجرام

رسالة دنيا بطمة لشقيقتها بعد تطورات قضية "حمزة مون بيبي"

دنيا بطمة نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، رسالة مؤثرة وجهتها لشقيقتها، بعد صدور حكم جديد على أحد المتهمين بشأن قضية موقع فضح أسرار المشاهير الذي يحمل اسم "حمزة مون بيبي"، وعبرت لشقيقتها عن مدى سعادتها بالانتقام لها.

وكتبت دنيا بطمة: "الحمدلله يا أختي كنت على يقين أن حقنا لن يضيع، فالله يجازيهم بما فعلوا واحد تلو الأخر، ربي خير وكيل في الدنيا والآخرة يمهل ولا يهمل، ودائماً حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ابعد عنا كل فتان لئيم وكل شيطان رجيم وأرنا في البقية يوما".

تفاصيل قضية فضائح المشاهير وتورطت دنيا بطمة وشقيقتها

وكانت المحكمة أصدرت مؤخراً حكما ببراءة دنيا بطمة بعدما كان قد حُكم عليها بالحبس لمدة 8 أشهر، بعد فترة من منعها من السفر ومن التحقيق معها في قضية "حمزة مون بيبي" و"فضح المشاهير"، كما تم إعفائها من حضور جلسات محاكمتها في الأشهر السابقة بسبب وضعها الصحي، حيث كانت تنتظر طفلتها الثانية ليلي روز.

كما صدرت مجموعة من الأحكام في حق ابتسام بطمة شقيقة الفنانة دنيا بطمة والتي تعد كذلك أحد المتورطين والمتهمين في قضية "حمزة مون بيبي"، والتي كانت رهن الاعتقال منذ أشهر، وقد صدر بحقها حكماً بالحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف درهم، كما حكم على مصممة الأزياء عائشة عياش بالحبس لمدة سنة ونصف بالإضافة إلى متهمة أخرى بالحبس لمدة 10 أشهر.

دنيا بطمة تستقبل طفلتها الثانية

دنيا بطمة أيضًا استقبلت طفلتها وحرصت على توثيق يوم ولادتها بالصور والفيديو، ونشرتها عبر حسابها على انستجرام، وتلقت التهاني من قبل عدد من متابعيها وأصدقائها، كذلك نشرت جلسة تصوير خاصة مع ابنتها من المستشفى بعد ولادتها، وذلك بمناسبة انتهاء أجازة الوضع، وقالت في رسالتها للجمهور: "اليوم كملت فترة النفاس والراحة أنا وحبيبتي بيبي ليلي روز، وحبيت نتقاسم معاكم تجهيزات ولادتها ولحظات فرحتي، الحمد لله يا ربي على هذه النعمة والفرحة لي مكينش بحالها الصراحة والله يرزق كل واحد مثل هذه النعمة والفرحة"