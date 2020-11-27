ابنة أحمد بدير تهاجم مي العيدان بعد سخريتها من والدها:"ماحدش هيسمح تتكلمي عليه"

أحمد بدير وابنته سارة كانا محل اهتمام عدد من متابعي كل منهما خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة لسارة بدير عبر حسابها وأشادت بجمالها، لكنها قررت السخرية في الوقت نفسه من ملامح الفنان المصري القدير.

ابنة أحمد بدير تدافع عن والدها

سارة أحمد بدير قررت الرد على تدوينة الإعلامية الكويتية عبر حسابها على فيسبوك، والدفاع عن والدها واتهمت مي العيدان بالتمر عليه، فكتبت تدوينة طويلة قالت فيها: "أنا صحيت من النوم النهارده لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان.. أنا اسمع عن حضرتك طبعا واعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين!..بس حابة اوضح لك كام حاجة".

وأضافت ابنة أحمد بدير: "أولا انا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي وماحدش هيسمح لك تتكلمي عليه نص كلمة واعتقد انك شوفتي ده، كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي اللي انا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس الي ردت غيبتنا!.. ثانيا: لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة مع احترامي لكل الفنانيين طبعا!".

سارة ابنة أحمد بدير ترفض تنمر مي العيدان على والدها

واختتمت ابنة أحمد بدير تدوينتها: "ثالثا أبويا اللي حضرتك بتغلطى فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت!.. وأخيرا أنا أبويا زي القمر ورأيك بعد اذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كده".

وكانت مي العيدان قد تعرضت لهجوم حاد بعد أن نشرت صورة لأحمد بدير وابنته وأشادت بجمال الأخيرة لكنها سخرت من ملامح والدها، وهو ما جعل عدد كبير من متابعيها يعبرون عن استيائهم من طريقتها وتنمرها عليه.

أحدث أعمال أحمد بدير

الجدير بالذكر أن أحد أعمال أحمد بدير هو مسلسل "يا أنا يا جدو" الذي عرض مؤخرا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول جد وحفيده الشاب والعلاقة بينهما التي تتراوح بين الحب والخلاف الدائم بين الطرفين، كما يتناول المسلسل صراع الأجيال ولكن بشكل ساخر، والعمل من تأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر، وبطولة طارق صبري وسارة سلامة ومدحت تيخا ورنا سماحة وعبدالله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم، وحسن عبد الفتاح.