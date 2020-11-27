هيثم سعيد لـ"دوت الخليج الفني": "فى حالة فوز الزمالك مش هحفل على الأهلاوية"

القاهرة - محمد ابراهيم - ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي القرن المرتقب بين الأهلي والزمالك فى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، حيث تنطلق المباراة اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

وكشف المطرب هيثم سعيد توقعاته لنتيجة الأهلي والزمالك، حيث قال "أتوقع فوز الزمالك إن شاء الله 2/ صفر للزمالك".

وأضاف أنه فى حالة فوز الزمالك سيكتفى بالفرحة، قائلاً"ناوي محفلش عليهم الصراحة عشان فيهم اللى مكفيهم".

ويحلم الزمالك باستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عنه منذ 18 عاما، حيث يعود آخر تتويج له بالبطولة الأغلى إلى عام 2002.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخهة والأول منذ عام 2013 من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء