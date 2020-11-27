قبل لقاء نهائي أفريقيا.. مطربون ومطربات قدموا أغاني لقطبي الكرة المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - ساعات قليلة تفصلنا عن النهائي المرتقب بين الأهلي والزمالك في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، حيث تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

معشوقة الملايين يشعر جمهورها لدى مشاهدتها بالمتعة والحماس مصحوب بازدياد في ضربات القلب، مع اقتراب أيا من فريقيها لتسديد هدف، ليطير فريق من الفرح مع سماع كلمة "جوووووول" قافزين لأعلى مرددين هتافهم الحماسي، بينما يخيم الحزن على الفريق الآخر، هي أفيون الشعوب، الساحرة المستديرة "كرة القدم".

قدم كبار نجوم الغناء عدد من الأغاني ويرصد "دوت الخليج الفني" عدد من أشهر الأغاني التي تحدثت عن الرياضة الشعبية الأولى في العالم.

1- صباح "بين الأهلي والزمالك محتارة"

فضلت أن تقف على الحياد وألا تخسر فردًا من جمهورها سواء المشجع لنادي الأهلي أو لنادي الزمالك، فأخذت تردد "بين الأهلي والزمالك محتارة والله.. حب الأهلي والزمالك حيرني والله"، ثم تبدأ في سؤال الحضور "انت أهلاوي.. انت زملكاوي"، فيجيب الحضور بأقصى قوة ليستدل كل منهم بقوة صوته على أنه الأكثر، فترد هي "الاتنين حلوين.. الاتنين واعيين.. الاتنين جامدين.. الاتنين هايلين، محتارة اشيل مين ولا اشيل مين جوا عيوني".

2- ثلاثي أضواء المسرح وكرة القدم

يلجأ ثلاثي أضواء المسرح سمير غانم، جورج سيدهم والضيف أحمد لاسكتشاتهم الكوميددية، معلقين بشكل ساخر على ثلاث مباريات.

ومن بين مقاطع الأسكتش "حمادة إمام مش راضي يدي لبوري، أصل حمادة إمام عنده حساسية والبوري بيظهر عنده البرد"، "ما تنزل ياحمادة هعملك قهوة سادة"، "شالو الدو جابو شاهين، الدو قال مانتوش لاعبين"، "احمد يا صالح حاسب من زقلط دي الكورة في رجله بتلف وتشخط"، "ندر عليا لو جبتم جون لأروح أتجوز وأجيب المأذون وأرش الملعب سكر وليمون".

3- عبد الحليم حافظ "زين النوادي"

احتفل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، بفوز ناديه المفضل الذي طالما شجعه باستماتة، القلعة الحمراء التي ساندها عبد الحليم، فاحتفل باليوبيل الذهبي للنادي الأهلي عام 1957، بأغنية زين النوادي من كلمات الامير عبد الله الفيصل الرئيس الشرفي للنادي الأهلي آنذاك، وتلحين الموسيقار محمد الموجي.

4- محمد رشدي "يا زمالك يا منصور"

احتفل الفنان محمد رشدي بفوز نادي الزمالك بالدوري عام 1962، في حفل أقيم في نادي الزمالك بحضور رواده، وقدم فقرات الحفل الفنان فريد شوقي والفنانة تحية كاريوكا.



5- محمد طه "موال شعبي"

في نفس الحفل كان جمهور نادي الزمالك على موعد للاحتفال مع المطرب الشعبي محمد طه، بموال يهنئ فيه ويبارك فوز لنادي الزمالك بالدوري، ويبدأ طه مواله قائلا "حلوة صلاة النبي، عاشق جمال النبي، بنادي الزمالك، نادي الزمالك جمع أبطال ورجالة والكورة لها ناس أهل حماس ورجالة، وألدو يقول يا رجال قدامي رجالة".

6- شكوكو "مونولوج"

أما ثالث المهنئين بفوز الزمالك في نفس الحفل كان الفنان محمود شكوكو، والذي جاء لمشاركة جمهور النادي فرحته رغم أنه أهلاوي، مغنيًا مونولوج قال فيه "من قلبي لك يا زمالك تهنئة حارة.. مبروك عليك الدوري، مبروك الدوري عليك 1500 مرة، انا جيت اهني بالفرح ولو اني أهلاوي، عقبال ما القى التهاني من زملكاوي، ما هي الرياضة كدا على الجميع سارة".



7- سهير رمزي "سكتش محتارة انا"

قدمت الفنانة سهير رمزي، سكتش "محتارة انا" ضمن أحداث يلم "رجل فقد عقله" بطولة فريد شوقي، كريمة مختار، عادل إمام، وحارس مرمى الأهلي السابق اكرامي.

عبرت خلالها عن حبها للونين الأحمر والأبيض والحيرة الكبيرة التي تنتابها في الميل لأحد من الأهلي والزمالك.



8- نانسي عجرم تغني للقطبين

رغم ظهورها في أكثر من مناسبة وهي تحمل علم وشعار النادي الأهلي، فإن الفنانة نانسي عجرم أرادت كسب ود جميع عشاق الكرة المصرية من جمهورها العريض، فأطلقت أغنية "بجد مش هزار"، وهي التي تقول كلماتها: "لو أقول بحب بحب اتنين أهلي وزمالك دول جوة العين"، وتتغنى بأسماء نجوم الفريقين وانجازاتهم.

9- حماقي يقدم أغنيتين لأبناء التتش

اعترف الفنان محمد حماقي بعشقه للنادي الأهلي وتعصبه للفانلة الحمراء، مؤكدًا أن حلمه في الصغر كان اللعب لصفوف الفريق الأول خلال فترة تواجده ضمن صفوف الناشئين للنادي الأحمر، وقدم حماقي أغنينين في عشق أبناء التتش الأولى باسم "أجيال بتسلم بعض"، كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أحمد الموجي، وتم تقديمها عند افتتاح قناة النادي رسميًا في 2008.

أما الأغنية الثانية كانت خلال احتفالية النادي بلقب الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية في العالم، باسم "أجمل لحظة" وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر ومن ألحان وتوزيع توما، وواجه حماقي اللوم كثيرًا من عشاقه أنصار نادي الزمالك، ليقوم في أكثر من حفل له باسعادهم بغناء أغنية "الفانلة البيضة" التي يغنيها الفنان عزيز الشافعي، ارضاءً لجماهيره من عشاق النادي الأبيض.

9- عزيز الشافعي يقدم ألبومًا للزمالك

قام الملحن عزيز الشافعي المشهور بعشقه لنادي الزمالك بإطلاق ألبوم "زملكاوي أنا" خلال احتفال النادي الأبيض بالمئوية في 2011، وتضمن الألبوم 11 أغنية، هي "1911- ملكي نشيد الزمالك – ودخلنا الصالة – يلا يا زملكاوية- احنا معاك يا عميد – بجبك يا زمالك – بشجع الزمالك – جماهير الزمالك – راية في البلاكونة- زملكاوي أنا – سلامات".

10- سعد الصغير يتغنى بأسماء نجوم الأهلي

الفنان الشعبي الأهلاوي لم يجد هدية للأهلي عقب احرازه الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية باليابان 2006 سوى بتقديم أغنية في عشق أبناء القلعة الحمراء باسم "سلام للأهلاوية"، تغنى خلالها بأسماء نجوم الفريق في إطار شعبي، ونالت الأغنية انتشارًا كبيرًا بين جماهير النادي الأحمر في ظل الاحتفال ببطولاته.

11- هدى وريكو في "الزمهلاوية"

قدمت الفنانة هدى أغنية «اللي يوقف الأهلي» مع الفنان ريكو خلال فيلم "الزمهلاوية" والذي كان يناقش مسألة التعصب بين جماهير الكرة المصرية، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الأهلي والزمالك أبرزهم عمرو زكي وجمال حمزة وخالد بيبو ومحمد شوقي، وغنت هدى بدويتو مع ريكو، عبرت خلاله عن عشقها للأهلي، في الوقت الذي أحفى خلاله "ريكو" حبه للأهلي عشقًا في أصدقائه من أنصار الزمالك، مقدمًا كلمات في حب النادي الأبيض.