محمد إبراهيم يسرى لـ"دوت الخليج الفني": "اأوقع فوز الأهلي 3/1"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد إبراهيم يسرى ، عن توقعاته لنتيجة مباراة نهائي القرن التي تجمع كلا نادي الزمالك والاهلي اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي تمام التاسعة مساءً.

وقال محمد يسرى في تصريح خاص لبوابة دوت الخليج الفني "أنه يتوقع الفوز لنادي الأهلي، قائلا" أن شاء الله يارب الأهلي بطل أفريقيا، ويفوز 3/1.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة القمة مساء اليوم الجمعة، بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ مواجهات القطبين في المباراة التي ستقام بينهما على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءٍ.