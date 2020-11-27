حكاية فيلم.. "عالم عيال عيال" رشدي أباظة يحضر الطعام من بيته ويجلس على الأرض ليأكل مع العمال

القاهرة - محمد ابراهيم - حكاية فيلم اليوم بالتزامن مع النهائي المرتقب بين الأهلي والزمالك في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، حيث تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة، وهو "عالم عيال عيال".

في عام 1976 قدم الفنان رشدي أباظة واحدًا من أجمل أفلامه التي اعتمدت على الكوميديا بشكل كبير وهو فيلم “عالم عيال عيال.

الفيلم كتبه الراحل يوسف عوف وأخرجه محمد عبد العزيز وشارك في بطولته رشدي اباظة وسميرة أحمد مع كل من سهير رمزي وسمير صبري وصلاح ذو الفقار وسمير غانم ونخبة أخرى من النجوم.

تحدث الفنان سمير غانم، عن قصة "إفيه الهكسوس" الشهير الذي قاله في فيلم "عالم عيال عيال".

وقال في لقاء تليفزيوني: "المخرج كان دمه خفيف، والشغل كان حلو، الإفيه مكنش مكتوب، ولما رشدي أباظة سمعه وقع على الأرض من الضحك".

وعن الأطفال المشاركين فيه الفيلم تم اختيارهم من أطفال التليفزيون، وكان رشدي أباظة يتعامل معهم كأب حقيقى، فكان يفرد ذراعيه حين يراهم ويأخذهم في حضنه، ولم يثور أو يغضب إذا أخطأ أحد منهم.

استمر تصوير الفيلم لمدة شهرين وصور جزءًا منه في شهر رمضان، فكان رشدي أباظة يحرص على أن يحضر الطعام من بيته ويجلس على الأرض ليأكل مع العمال، وأثناء تصوير أحد المشاهد في عمر أفندى أعجب أحد الأطفال منهم بطقم ملابس ولاحظت الفنانة سميرة أحمد ذلك، فطلبت من مدير الإنتاج أن يشتريه وفوجىء بأنها وضعته في حقيبة هدايا وأهدته لها.

كبار النجوم شاركوا في الفيلم بمشاهد قليلة مجاملة لبعضهم البعض ومنهم الفنان سمير غانم الذي قام بمشهد واحد وهو مشهد الطبيب، وكذلك الفنان عبدالمنعم إبراهيم الذي ظهر فقط في مشهد ناظر المدرسة.

قصة الفيلم مأخوذة من الفيلم الأمريكي Yours، Mine and Ours الذي أنتج في عام 1968.

وبالتزامن مع مباراة اليوم بين الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور من فيلم "عالم عيال عيال" وأطفال الفيلم منقسمين لفريقين لتشجيع الناديين.

ويحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا على النجاح الذي حققه بعد عرضه في دور السينما والتفاف الجمهور حوله.