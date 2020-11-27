هاني البحيري يكشف لطلاب الفنون التطبيقية تفاصيل دخوله موسوعة جينيس.. غدا

تنظم كلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر في القاهرة الجديدة ندوة لمصمم الأزياء العالمي هانى البحيري بعنوان " رحلة من المحلية للعالمية "، و ذلك في العاشرة صباح غد السبت.

و يكشف البحيري خلال الندوة بداية مشواره في عالم الموضة و انطلاقه خارج مصر في العديد من مهرجانات الموضة بداية من بيروت " لوكس فاشون "، و مرورًا بدبي و التي عرض فيها اطول طرحة في العالم بطول ٥ آلاف متر و سجل في موسوعة الارقام القياسية العالمية بالاضافة الى بعض العروض الخاصة لأسرة حاكم الشارقة و تصميمه لاغلي فستان زفاف في العالم علي مدي ٣ سنوات متتالية.

ويعد " هانى البحيرى " سفيرا للموضة المصرية و العربية بأوروبا و آسيا و شمال إفريقيا، و شارك مؤخرا كأول مصرى بأسبوع الموضة الاسبانى للسواريهات العربية و الشرقية للعام الثاني على التوالي، بالإضافة الى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية و الإيطالية و الأردن و كازاخستان، بالاضافة الى اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز" أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week" "، و ذلك باعتباره "الآب الروحي" و ليكون داعما لمصممي الأزياء المشاركين بالحدث و ذلك للعام الثاني على التوالي.

و انفرد" هانى البحيري" للعام الثالث على التوالى بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، و الذى أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.

و ارتدت فستان العام الأول الفنانة "يسرا اللوزي" وبلغ قيمته 5 ملايين دولار والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية" نيكول سابا "والذى قدر بحوالى ٢٠٠ مليون جنيه مصري، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.

و مؤخرا فوجئ الجميع من متابعي الموضه العالمية بفستان زفاف من تصميم البحيري مصنوع من الألماس الحر تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته الفنانة مى عمر.

و تميز الفستان بذيل عريض مطرز بالكامل من الألماس وقصير من الإمام بشكل مختلف عن بقية فساتين الزفاف التى قدمها هانى البحيرى من قبل.

كما قامت مؤسسة اليونسكو بفرنسا بتكريم البحيري تقديرا لتميزه بأسبوع الموضة الفرنسي وباعتباره المصري الوحيد المشارك بمواسمه لقرابة ال ١٥ عام والتي ساهمت في نجاح ال "اورينتال فاشون شو" .

و خلال تكريمه أعرب البحيري عن فخره بوحوده في اضخم حدث للموضة العالمية "اسبوع الموضة الفرنسي" وممثلا لبلده مصر التي يشرف بتمثيلها وسط عاصفة من التصفيق.

و من المقرر ان يتبنى البحيري مجموعة من طلاب الفنون التطبيقية لينقل لهم خبراته وتجاربه ليدفع بهم لسوق العمل، ويساعدهم على صقل مواهبهم وتنميتها فى عالم تصميمات الموضة العالمية.