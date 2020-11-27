غدا.. المركز القومي للسينما يعرض فيلم "صندوق الدنيا" بنادي أوبرا الإسكندرية

يواصل المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، فعاليات نادي سينما أوبرا الأسكندرية، والذي يقام بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وذلك غدا السبت بدار أوبرا الإسكندرية في تمام السابعة مساءا.



ومن المقرر عرض فيلم " صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات بحضور المخرج، اضافة الي حضور المنتج واحد ابطال الفيلم عمرو القاضي والفنان احمد كمال.



وفيلم " صندوق الدنيا" فيلم دراما مصري من إنتاج سنة 2020. الفيلم من إخراج عماد البهات، وتأليف عماد البهات، ومن بطولة خالد الصاوي، ورانيا يوسف، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وأحمد كمال.



ويتناول الفيلم في إطار درامي وفي منطقة وسط البلد مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة، وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي احمد عسر لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.



جدير بالذكر أن الفعاليات تقام مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية حيث المرور من خلال من بوابة التعقيم وقياس الحرارة وارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافات التباعد الأمنة، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

وكان قد عرض نادي سينما أوبرا دمنهور الذي يقيمة المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر فيلم ليل خارجي، بحضور المخرج / أحمد عبدالله، بحضور الفنان شريف دسوقي أحد أبطال العمل والذي نال عن عمله بالفيلم جائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

و تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أشخاص وهم (مو وتوتو ومصطفى) الذين يلتقون في ظروف غير متوقعة وتتقاطع حيواتهم معًا، ومن هنا يدخلون في مغامرة لم تكن بالحسبان ويصيروا شاهدين على جانب خفي وغير معلوم من المدينة.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ "أحمد عبدالله"و ﺗﺄﻟﻴﻒ "شريف الألفي" و بطولة كل من "كريم قاسم - شريف دسوقي - منى هلا _ بسمة _عمرو عابد_ أحمد مجدي".

يذكر أن نادي سينما أوبرا دمنهور يقيمه المركز القومي للسينما شهريآ مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض،و الدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.