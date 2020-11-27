شاهد أحدث ظهور للفنانة هدى رمزي.. صور

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، جمهورها بصور جديدة للفنانة المعتزلة هدى رمزي، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت في الصور التي شاركتها بوسي شلبي الفنانة سهير رمزي، والفنانة هدى رمزي في إحدث ظهور لها بعد حفل عيد ميلاد الفنانة بوسي. وعلقت قائلةً: "هدى رمزي حبيبتي".

وجاء قرار اعتزال هدى رمزى بعد أن ارتدت الحجاب لفترة حيث كانت لا توافق العمل كممثلة به، ثم قررت خلعه ، وبالفعل فكرت فى العودة للتمثيل مجددًا إلا أنها ترى أن القرار فى غاية الصعوبة ، وتحتاج عودتها إلى عمل قوى.

واحتفلت الفنانة المعتزلة هدى حسن رمزي، الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري، بعيد ميلادها الـ62، إذ ولدت في مثله عام 1958 لأسرة فنية، فوالدها المنتج والمخرج الراحل حسن رمزي، وشقيقها المنتج الراحل أيضًا محمد حسن رمزي.

بدأت هدى رمزي، عملها في الفن، وهي في السابعة عشر من عمرها حينما اشتركت في فيلم "الرداء الابيض من اخراج والدها بعد إلحاحها حتي بدأت تثبت موهبتها، وامتدت المسيرة حتى شاركت فى 29 عملًا بين السينما والتليفزيون.

تزوجت الفنانة المعتزلة هدي رمزي خمسة مرات ، تزوجت في بداية حياتها من ممثل اسمه "خالد" ولم يستمر زواجهما كثير ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل الاعمال طه غانم ورزقا بابنهما محمد، ولكن انفصلا بسبب كثرة المشاكل.

وتزوجت هدى رمزي، من محامي يدعي سمير عيسي لفترة قصيرة بعدها تزوجت من رجل الأعمال مصطفى البليدي الذي انفصل عنها ثلاث مرات في عام واحد وانتهى بالطلاق وتزوجت للمرة الخامسة من شريف عبد المنعم لاعب النادي الاهلي وانفصل عنها.

واعتزلت هدى رمزي الفن عام 1993، وكان آخر أعمالها فيلم "الصديقان" مع الفنان سمير صبري، احمد عبد الوارث، احمد خميس، سيناريو وحوار: ماجدة خير الله . إخراج: حسن حافظ.

ولدت هدي رمزي في عام 1958 تشبعت بالوسط الفني منذ نعومة اظافرها فقد كانت دائما وأبدا تحلم بأن تكون واحدة من بطلات الأعمال التي كان والدها يقوم بإخراجها ولذلك قررت ان تلتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة حتي تستطيع ان تصقل موهبتها بالدراسة.



وعندما كانت طالبة بالكلية عرجت علي التمثيل حيث قامت بالاشتراك في فيلم "الرداء الابيض" من اخراج والدها ثم فيلم (امرأتان ) وبالتالي كانت هذه الاعمال عاملا كبيرا في عدم انتظامها في الدراسة حتي اصبح التمثيل اهم طموحاتها.



وأثناء دراستها ولم تكن قد أكملت العام الثاني في الكلية رحل والدها المخرج الشهير لتصاب هدي بصدمة عنيفة جعلتها تتخبط في مشوارها الدراسي حتي انتشلها من احزانها شقيقها المخرج محمد حسن رمزي الذي اكمل طريق والده ولكنه عرج علي مجال فني اخر فقد تألق واشتهر في مجال الانتاج واصبح من اشهر اصحاب شركات الانتاج السينمائي في الوطن العربي.