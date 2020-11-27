وفاة الأسطورة.. مارادونا غازل فنانة مصرية وطلب توقيع أوتوجراف

فقدت الكرة العالمية دييجو أرماندو مارادونا، احد اهم اساطيرها واعظم من لمس الكرة في ملاعب الساحرة المستديرة والاكثر اعجازا ومعجزة على كل مستويات اللعب المهارية من احراز الاهداف وللعب بالقدم العنكبوتية وحتى طريقته وادائه في الاحماء قبل المباريات التي كانت تتسم بالعبقرية والتلقائية البحتة والثقة السابقة للاداء في "الماتشات" على أعلى وأحرف اشكال الابهار والتمكن، فقد توفي مارادونا في بوينس آيرس الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ 60 عاما إثر أزمة قلبية، بعد بضعة أسابيع من خضوعه لعملية جراحية من جلطة دموية في الدماغ.

وكان لـ الراحل رواية مع الفنانة الكبيرة شيرين سيف النصر، حيث روت في أحد لقاءاتها التلفزيونية، أنه التقي بها في فندق أثناء زيارتها لشقيقها، وأخبرها أنها أكثر جمالا من أن تكون مصرية، وطلب منها أن توقع له أوتوجراف، وأكد أنها يجب ان تكون نجمة في هوليوود.



وكان قد قدم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، العزاء في وفاة أسطورة كرة القدم العالمية، الأرجنتيني دييجو ماردونا.



ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه بإنستجرام صورة للراحل، معلقا عليها "أريد أن أقدم آخر التعازي للأرجنتين والعالم لموت السطور ييجو مارادونا، شخصية ملهمة في عالم كرة القدم أعظم لاعب على كل العصور قميص نابولي الخاص بك يعنى لي الكثير".



يذكر أن مارادونا ، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.



ولعب مارداونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.



وكان آخر ظهور لمارادونا نشره المتحدث باسمه، عندما كان محتجزًا في المستشفى.



وظهر مارادونا في الصورة المنشورة 11 نوفمبر الجاري، يصافح طبيبه ليوبولد لوك في العاصمة الارجنتينية بوينس آيرس.