تامر هجرس لوالدته في عيد ميلادها: يا أغلى من حياتي

نشر الفنان تامر هجرس، صورة جديدة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، رفقه والدته.

واحتفل تامر هجرس بعيد ميلاد والدته، من خلال نشر صورة لهما من داخل احد الفنادق، معلقا عليها : " يا أغلى من حياتي..كل عام و انتي بخير يا ماما ".

وظهر تامر هجرس في الصورة محتضنا والدته، و هو يرتدي جاكيت باللون الرمادي، مع تيشيرت باللون الابيض اسفله، معلقا سلسلة علي عنقه باللون الفضي، بينما ترتدي والدته طقم باللون الاحمر الجرئ، تاركه شعرها القصير باللون الاشقر منسدلا علي كتفيها، و واضعة سلسلة باللونين الذهبي والأبيض.

و جاءت التعليقات من قبل متابعيه ، ما بين "كل سنة و هي طيبة - ربنا يبارك فيها - ربنا يطول في عمرها".

يذكر أن الفنان تامر هجرس شارك فى دراما 2019 بمسلسل "بدل الحدوتة 3" أمام الفنانة دنيا سمير غانم.

و تدور أحداث العمل في إطار من الكوميديا، بعد أن تمكنت لهفة - دنيا سمير غانم - من إجبار سيف - تامر هجرس - على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حتى يحصل على مقادير أكلة الأمورة.

وينتظر تامر هجرس عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق و سيناريو و حوار أمين جمال و محمد أبو السعد و شريف يسرى، و يشارك في بطولته إلى جانب هيفاء وهبي كلًا من أحمد الفيشاوي و مصطفى خاطر و أروى جودة و عباس أبو الحسن و عدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، و الفيلم يعيد هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح".

و أكد المخرج محمد عبد الرحمن حماقى أنه ينتظر بفارغ الصبر عرض أول أفلامه "أشباح أوروبا" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، الذى تم الانتهاء من تصويره بداية العام الجارى ما بين مصر وجورجيا، قبل انتشار فيروس كورونا مضيفًا أنه يأمل أن يشاهد الناس الفيلم في شهر أكتوبر القادم بعد رفع الاجراءات الاحترازية عن دور العرض السينمائية وعودتها تدريجيا لاستقبال أعداد تفوق 50% من استيعابها.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة أخوة يقررون التحقق من خبر ما قيل لهم قد يغير حياتهم، واثناء عملية البحث يتعرضون لكثير من المواقف والصراعات تتجسد من خلال مجموعة من مشاهد الحركة والتشويق، مشيرًا إلى أنه يتمنى تحقيق نجاح يوازى المجهود الكبير الذي بذل للخروج بالفيلم فى أفضل صورة.