فيفي عبده: من مصر أم الدنيا أنا قاعدة مستنية الماتش

شاركت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت فيفي علي الصورة قائلة: "‏يا مساء الفل من مصر أم الدنيا أنا قاعدة مستنية الماتش اتفرج لاف يو"

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

- يا مساء الجمال انا كمان قاعده مستتيه الماتش و عاوزه افرح بقي ????????????????????????????????????????

- بنحبك يا فووفااااا ????????????♥️

- سكر يا فوفا

- مساء الورد على عيونك يا فوفو❤️❤️❤️

واعتادت فيفي عبده نشر مقاطع فيديو كوميدية، مستخدمه برنامج سناب شات لتغيير الشكل والصوت.

وكانت أحدث أعمال فيفي عبده برنامج "خلى بالك من فيفي" الذى عرض في رمضان الماضي على شاشة إن بي سى.

وأحدث أعمال فيفي عبده الدرامية هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

كما اعتادت فيفي عبده أن تشارك جمهورها وصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.

وعلى غرار الفيديو الذي شاركته في انتظار المباراة، فان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي مع الزمالك اليوم باستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا في قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل .

وعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي "الكاف" أرقاما مميزة حيث أن الفريق الأحمر لم يخسر أي مباراة طيلة المباريات الـ9 الأخيرة له في بطولة دوري الأبطال، إذ فاز الفريق في 6 مباريات، وتعادل في 3.

فيما يمتلك الفريق سلسلة من الانتصارات المميزة على ملعبه في تلك البطولة، إذ فاز الأهلي في 18 مباراة ماضية له، دون خسارة أو تعادل.

كما لدى الأهلي رقمًا مميزًا أمام منافسه في نهائي القرن، إذ تجنب الفريق أي خسارة أمام منافسه الزمالك في بطولة دوري الأبطال خلال 8 مباريات ماضية جمعت بين الفريق، وفاز الأهلي في 5 مباريات، وتعادل في 3.