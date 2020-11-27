أحمد مجدي عن "الغراب": فيلم سوداوي دموي عنيف ويعكس الجانب الآخر من القمر

كشف الفنان أحمد مجدي عن سبب توقف تحضيراته لفيلم "الغراب" الذي يعد التجربة الثانية له في الإخراج بعد فيلم " لا أحد هناك".

وقال في تصريحات لـ دوت الخليج:" إن العمل يسير ببطء شديد، موضحا أن التجربة الثانية أصعب من الأولى، ولفت إلى أنه يحتاج إلى وقت لكى يخرج العمل بالشكل الذي يريده، مؤكدا أنه حريص على ألا يتعجل في خروج العمل إلى النور إلا إذا كان راضيا عن محتواه.



وأوضح مجدي أن العمل سوداوي دموي شديد العنف ويعكس الجانب الآخر من القمر.



وكان قد كشف الفنان أحمد مجدي عن التغيرات التى حدثت له خلال فترة الحجر المنزلي لكورونا، وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج" أن تلك التجربة تحتاج إلى وقت لكى يمر منها، ولفت إلى أنها أعطته فرصة للإسترخاء، ومراجعه ما فاته، منوها أنه قام بعمل مجموعة من الأشياء التي كان يؤجلها منذ فترة طويلة كالقراءة والإهتمام بالموتوسيكل الخاص به.



وعلى الجانب الآخر تقيم جمعية الفيلم عرضًا لفيلم لا أحد هناك للمخرج أحمد مجدي، في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية يوم السبت 28 نوفمبر الساعة 6 ونصف مساءً، ويحضر العرض مخرجه والناقد عصام زكريا الذي يدير ندوة نقاشية بعد عرض الفيلم، وسوف يكون حضور الفيلم مجانًا والدخول بأسبقية الحضور.



وشهد لا أحد هناك عرضه العالمي الأول في الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبعد ذلك كانت المحطة الدولية الأولى للفيلم حيث شارك في الدورة الـ 17 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما عُرض في المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب.



وتدور أحداث الفيلم في شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها؛ حيث يجد أحمد نفسه تائهًا بلا إيمان، ولكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لعمل عملية إجهاض؛ ولجلب المبلغ المطلوب يتورط مع مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في حديقة الحيوان.



الفيلم تأليف وإخراج أحمد مجدي، ومن بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش، وتشارك في إنتاجه جراج للإنتاج الفني، أوتاكو ديجيتال فيلم وفيج ليف ستوديوز، وحصل على منحة أفاق للدعم من الصندوق العربى للثقافة والفنون ومنحة صندوق دعم الأفلام سند من مهرجان أبوظبي السينمائي، وهو من توزيع MAD Solutions بكل أنحاء العالم.