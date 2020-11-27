محمد شاكر خضير: استمتعت بالعمل مع منة شلبى وأحمد مالك فى نمرة اتنين

أعرب المخرج محمد شاكر خضير عن سعادته بالمشاركة فى إخراج إحدى حلقات مسلسل نمرة اتنين، وقال: "جعلتني فكرة العمل أتحمّس له منذ البداية، إضافةً إلى تعاوني مع مجموعة من الأشخاص المبدعين والموهوبين جدًا، أمام وخلف الكاميرا."

وأضاف خضير: "استمتعت بالعمل مع نجمَي الحلقة، فالفنانة منّه شلبي نجمة كبيرة وممثلة موهوبة إلى أبعد الحدود، أما أحمد مالك فموهبة تستحق التوقف عندها، إذ لديه دائمًا القدرة على مفاجأتي أمام الكاميرا. هذا هو التعاون الثاني الذي يجمعني مع منّه وأحمد، وأنا على ثقة من أنه لن يكون الأخير." وحول طريقته في التعامل مع النص الذي يشكّل قصة قائمةً بذاتها ضمن مسلسل منفصل الحلقات.

وتابع محمد شاكر خضير: "لطالما اعتقدت أن أفضل طريقة للتعرّف على أسلوب المخرج في التعامل مع النص هي مشاهدة العمل بأكمله. بالنسبة لي، سبق وأن أخرجتُ أكثر من عمل تضمّن قدرًا عاليًا من الرومانسية ممزوجةً مع أنماط درامية أخرى مثل الأكشن والكوميدي. ولعلّ هذا هو سبب تميّز مسلسل "نمرة اتنين" فهو مسلسل رومانسي عمومًا، ويتضمن مثل تلك الأنماط المختلفة والمتمازجة."

واختتم محمد شاكر خضير مثنيًا على اختيارات منصة "شاهد VIP"، موضحًا: "اقد أخرجتُ أول عمل من "أعمال شاهد الأصلية"، وهو "في كل أسبوع يوم جمعة"، وقد استمتعت جدًا بتلك التجربة، واليوم أعود إلى "شاهد VIP" مع مسلسل "نمرة اتنين" الذي أعتبره عملًا هامًا ومختلفًا عن السائد. أتمنى التوفيق لـ "شاهد" في الاستمرار باختيار الأعمال المتميزة والقادرة على أن تجمعنا معًا صُنّاعًا ومشاهدين."