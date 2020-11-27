رانيا محمود ياسين لمتابعيها عبر إنستجرام: أتمنى لكم مشاهدة مباراة ممتعة بدون تعصب

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام ".
وظهرت رانيا محمود ياسين، بصورة سيلفي لها وهي مبتسمة، دون وضع اي مكياج، تاركه شعرها الاشقر منسدلا علي كتفيها.
و علقت رانيا محمود ياسين علي الصورة: " اتمني لكم مشاهده مباراه ممتعه بدون تعصب ".
يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني المنقضي في مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام و الذي عرض في السباق الرمضاني 2020.
مسلسل " فلانتينو " بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، و عدد كبير من الوجوه الجديدة، و تأليف أيمن بهجت قمر، و إخراج رامى إمام.
تدور أحداث مسلسل " فلانتينو " حول شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد " فلانتينو "، و يواجه طوال الأحداث مشاكل و أزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، و تتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.
و كان آخر أعمالها السينمائية فيلم قهوة بورصة مصر من بطولة الفنانين حسن حسني، لطفي لبيب، مصطفى قمر، صلاح عبدالله، مدحت تيخا، محمد لطفى ، هاجر الشرنوبي، محمد جمعه، كلوديا حنا، علاء مرسي، ساندي، رانيا محمود ياسين ‘ إيناس النجار، نجوي فؤاد ، عبدالله مشرف ، علي حميده، حسن عبدالفتاح ، شريف باهر ، مروه عبدالمنعم، ريكو ، المطربه هند طاهر، صبري عبدالمنعم ، حنان سليمان ، أحمد صيام ، علي حمدي، جمال حجازي.
و قد توفي الفنان محمود ياسين والد رانيا محمود ياسين، بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما أو التليفزيون و المسرح.
و شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية و الدينية لتمكنه من اللغة العربية، و لتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق و الرواية في المناسبات الوطنية و الرسمية.
محمود ياسين تزوج من الفنانة شهيرة، و أنجبا الممثل عمرو محمود ياسين و الممثلة رانيا محمود ياسين و التي تزوجت الممثل محمد رياض.
فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلمًا حصد خلالها لقب " فتى الشاشة الأول "، حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.
و عمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، و تتلمذ على يديه عشرات الفنانين، و هو من بين أكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.
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