شاهد.. أحمد كرارة رفقة مصطفى قمر على إنستجرام: الأهلي حديد

شارك الفنان أحمد كرارة فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر في الفيديو بصحبة النجم مصطفى قمر من أحد المقاهي، ورددا جملة "الأهلي حديد"، وذلك قبيل مباراة النهائي الافريقي التي تقام خلال دقائق.

وأعرب النجم مصطفى قمر عن انتمائه للنادي الأهلي، ولكنه يدعو لنبذ التعصب وسيشجع اللعبة الحلوة بصرف النظر عن انتمائه.

ويذكر أن الفنان أحمد كرارة حقق نجاحًا، في الفترة السابقة بمشاركته في عدد من الأعمال الفنية وآخرها مسلسلي "القمر آخر الدنيا"، "حب عمري" وشارك بهما في الموسم الرمضاني الماضي 2020.

وكشف كرارة في تصريحاته عن أعماله الذي يشارك فيها حاليًا، حيث قال إنه يشارك في مسلسل "في يوم وليلة" بجانب الفنان أحمد رزق، وآيتن عامر، وداليا مصطفى، والعمل للمؤلف مصطفى جمال هاشم ومن إخراج شيرين عادل.

وأضاف أنه يشارك في مسلسل "جمال الحريم" للمخرج جمال الصيفي، والمؤلفة سوسن عامر، ويواصل كرارة خلال تلك الفترة تصوير المسلسلين.

وفي سياق متصل يشارك كرارة في مسلسل "حكايات بنات 5"، الذي يُعرض تلك الفترة عبر شاشة "ON" في الثامنة مساءً، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين وأبرزهم أسماء جلال، محمد إبراهيم يسري، ميرنا نور الدين، وهو من تأليف ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبو سيف.

واحتفل الفنان مصطفى قمر مؤخرا، بتحقيق حلمه وافتتاح أكاديمية قمر ونشر صور جديدة له من داخل الأكاديمية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق مصطفى قمر على الصور قائلا: "اكاديمية قمر... المشروع ده كان حلم بقاله سنين و كنت بدأت افقد الامل اني احققه لكن بفضل الله سبحانه وتعالي ومجهود واصرار علي رشاد مدير اعمالي قاللي سيبني اشتغل وحافاجأك باذن الله وفعلا بالمجهود المبذول منه ومن كل كرو العمل "

وكان النجم مصطفى قمر، أحيا مؤخرا واحدة من أقوى حفلاته هذا العام، وفى مشواره الغنائى في مدينة الجونة على هامش المهرجان، والتي أقامته الشركة المالكة لتيك توك بحضور عدد ضخم من نجوم الفن والشخصيات العامة.