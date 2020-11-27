بإطلالة رومانسية.. هنادي مهنا تخطف الأنظار برفقة زوجها

شارك الفنان احمد خالد صالح جمهوره بصورة من أحدث ظهور له، وذلك من خلال حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر احمد خالد صالح بصحبة الفنانة هنادي مهنا بإطلالة رومانسيه من شهر العسل الخاص بهما وعلق علي الصورة قائلًا "حزمة بلدي من الفرح الشمس المشرقة".

يذكر أن الفنانة هنادى مهنى شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.

طرحت الفنانة هنادي مهنا، أغنية «أول كلام» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي أغنية حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح، الذي أقيم مؤخرًا بحضور عدد من النجوم والأهل والأصدقاء.

أغنية «أول كلام» لـ هنادي مهنا، من كلمات: محمد عاطف، ألحان: مدين، توزيع موسيقي: أحمد عادل، صولو: الموسيقار هانى مهنى، جيتار: مصطفى نصر: ميكس وماستر: خالد رؤوف.

وأقيم حفل زفاف هاندي مهنا وأحمد خالد صالح، يوم الجمعة 6 نوفمبر، في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان.

وعقب حفل الزفاف، أثيرت حالة كبيرة من الجدل بعد قيام مطربي المهرجانات الثلاثة «حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا»، بإحياء حفل زفاف الفنانة هنادي (ابنة الموسيقار هاني مهنى)، ضاربين عرض الحائط بقرار منعهم من إحياء الحفلات، الذي أتخذ من نقابة المهن الموسيقية، في ظل كسرهم لهذا القرار في حفل زفاف ابنة موسيقار كبير من رموز الموسيقى في مصر.

في الوقت ذاته، كشف الموسيقار هاني مهنى، حقيقة استعانته بمؤدي المهرجانات حمو بيكا في فرح ابنته الفنانة هنادي مهنى على الفنان أحمد خالد صالح.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "في حفل زفاف ابنتي كان ممنوعا دخول أي شخص غير مسجل اسمه وكان هناك تحكم شديد في هذا الأمر، وفي الحقيقة أنني لم أدعُ إلا المطربين مدحت صالح ومحمود الليثي وتامر حسني فقط".



وأضاف: "منظم الحفل على علاقة بالفنان عمر كمال وهو من قام بدعوة حسن شاكوش وحمو بيكا كمفاجأة لابنتي".



وتابع: "حفل الزفاف حضره عمرو موسى ووزير الإعلام ووزير الشباب ووزيرة الثقافة وعلاء وجمال مبارك ومش معقول أجيب لهم حمو بيكا وحسن شاكوش.. استحالة، أجيب حمو بيكا وعمر كمال مفاجأة لابنتي هنادي".



واستطرد: "كنت أمام موقف شديد الإحراج أن أقوم بإنزالهم من فوق المسرح، وفوجئت بحمو بيكا وحسن شاكوش على المسرح في نهاية حفل الزفاف"، معقبًا: "مش هينفع أنزلهم من فوق المسرح علشان ما أبوظش الفرح".



وفي المقابل، ردت الفنانة هنادي مهنى على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها والدها الموسيقار هاني مهنى حول عدم دعوته لمطربي المهرجانات لحفل زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح، وأنه لم يعرف سبب حضورهم الحفل.