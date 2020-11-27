نانسي صلاح في أحدث صورها بإطلالة رقيقة .. شاهد

نشرت الفنانة نانسي صلاح صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام ".
وظهرت نانسي صلاح بمظهر رقيق و جميل، حيث ارتدت بلوزة باللون الابيض، واضعة ميك اب باللون الوردي الناعم.
و تركت نانسي صلاح شعرها الكيرلي صاحب اللون الاسود الغامق، منسدلا علي كتفيها، مع بعض الاكسسوارات الرقيقة في عنقها و اذنيها.
و جاءت التعليقات من قبل متابعيها كالاتي :
قمر – جميلة – ربنا يحميكي.
و كانت قد كشفت الفنانة نانسي صلاح حقيقة إصابتها بسبب انفجار " مرفأ بيروت " الذي وقع في لبنان.
و قالت نانسي صلاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الاولي " المصرية، أنها لم تصب في حادث انفجار " مرفأ بيروت ."
و تابعت أنها أصيبت ثاني يوم من الانفجار عند تواجدها داخل الفندق في بيروت تحديدا عندما دخلت إلي الحمام و تم انفجار كابينة الاستحمام بداخله.
و أوضحت نانسي صلاح أن هذا الانفجار الذي حدث في كابينة الاستحمام كان نتيجة لانفجار " مرفأ بيروت " الضخم.
و أشارت إلي أنها أصيبت بجروح بسيطة متفرقة بجسدها، و أصيبت بجرح كبير بيدها اليسري و تم قفل هذا الجرح بــ ٨ غرز طبية نتيجة أن يدها اليسرى كانت تمسك باب الكبينة.
و كانت تتواجد نانسى صلاح فى بيروت لتصوير مشاهدها الأخيرة من مسلسل " اسود فاتح " .
مسلسل " أسود فاتح " تأليف أمين جمال و إخراج كريم العدل، و بطولة هيفاء وهبى و سلامة و روجينا و أحمد فهمى و معتصم النهار و رانيا منصور و صبرى فواز و عمر السعيد و فراس سعيد و حسام الجندى و حنان سليمان و نانسى صلاح و ناصر سيف و نبيل نور الدين.
و تدور أحداث مسلسل «أسود فاتح» فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق و الإثارة حول فتاة تتعرض لعديد من الأزمات فى حياتها.
و طمأنت الفنانة نانسى صلاح متابعيها على حالتها الصحية بعد إصابتها فى انفجار بيروت و نشرت صورة لها من داخل المستشفى من خلال خاصية ستورى عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير إنستجرام.
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