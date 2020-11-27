صدقي صخر يكشف تفاصيل مشاركته في «أنصاف مجانين»

كشف الفنان صدقي صخر عن تفاصيل مشاركته في مسلسل " أنصاف مجانين" المقرر عرضه في الأول من ديسمبر على أحد المنصات الإلكترونية.



وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج" أنه يجسد دور شاب يدعى "حازم" وهو خريج فنون جميلة، ويعمل في مجال الجرافيكس والديزاين، وهو ابن خالة أسماء جلال الذي يقف بجوارها، ويعمل على توطيد علاقته بها.



وأضاف صدقي أن العمل توقف أسبوعين بسبب إصابة الفنانة اسماء جلال بفيروس كورونا، وأكد أنه لم يكن معها بنفس اللوكيشن في الفترة التى أصيبت فيها، ولفت إلى أنه حريص على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية بشكل شخصي خشية أن يصاب ويقوم بنقل العدوى لأحد الأشخاص، ونوه أنه يركز على تناول أطعمه صحية للحفاظ على مناعته.



كما أشار صدقي أنه كان حريص على أن تظهر شخصية حازم في "أنصاف مجانين" بشكل مختلف عن دوره الذي قدمه في ليه لا، خصوصا أنه يظهر في الدورين بدور شخص طيب، وأوضح أنه جلس مع المخرج لتحديد الصفات التى سيضيفها إلى "حازم" ليكون شكله جديد.



وأوضح أن العمل يحمل أسم "أنصاف مجانين" ولكنه سيكون الشخص الهادئ، الذي سيقوم بوزن المعادلة بين الشخصيات في العمل، وأكد أنه متحمس جدا لعرض العمل ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.



المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتى تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق فى رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة. "أنصاف مجانيين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى.



وشارك صدقي في مسلسل ب"100 وش" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان ومسلسل "وليه لأ" وأيضا "في كل أسبوع يوم جمعة" كما قام بالغناء والأداء الصوتي لشخصية الفارس في فيلم الرسوم المتحركة المصري الأول "الفارس والأميرة" في نسخته الانجليزية.