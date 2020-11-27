حنان مطاوع لمتابعيها على إنستجرام: كل خير وليه وقته

شاركت الفنانة حنان مطاوع صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت عليها: "كل شئ مرينا بيه فى حياتنا كان تمهيد لخير .. و كل خير ليه وقته".

وظهرت في الصورة باطلالة كلاسيكية، معتمدة على اكسسوارات بارزة، وميك اب عيون لامع، وشعر مسترسل للخلف.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز تعليقاتهم، ما بين " جميلة الجميلات أنتي.. جمالك بيسحر القلب.. ما شاءالله تبارك الرحمن . حلوة زي القمر".

جدير بالذكر أن حنان مطاوع قدمت حكاية "أمل حياتي" من بطولة بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونور محمود، ونانسي صلاح، وشاهيستا سعد، ورامي الطمباري، وأحمد كشك، ورضوى الشريف، وسمر علام، وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.

كما قدمت الفنانة حنان مطاوع، الحكاية الثالثة والتي تحمل اسم "أمل حياتي"، وتجسد "حنان" في أحداث الحكاية، شخصية فتاة شعبية من حي الجمالية، تعيش رحلة صعود مليئة بالظروف الصعبة، حتى تصبح سيدة مجتمع.

وشاركت الفنانة حنان مطاوع مؤخرا في بطولة مسلسل "بنت القبايل" مع عدد من نجوم الفن .

يناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.

ونشرت حنان مطاوع صور لها مع الفنان عمرو جمال، اثناء ندوة فيلم "قابل للكسر" في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وقالت حنان مطاوع : "مش هقدر أوصف سعادتى من نجاح فيلم قابل للكسر، احب اشكر إدارة مهرجان الإسكندرية السنمائي لأختيار "قابل للكسر "ان يكون الفيلم المصرى الوحيد للأفتتاح و للمسابقة. شكر خاص: المخرج و المنتج الصديق احمد رشوان و المنتج و الممثل خالد خطاب ".

وتدور قصة الفيلم حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، وتستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي. ويشارك فى الفيلم أيضا عدد كبير من الوجوه الجديدة مثل محمد الموجي، أحمد شكري، كريم العطار، ناجى شحاتة، تونى روبرت، إيمان ثابت، هند أكرم، محمد أمجد، ياسر زكي، أحمد عراقي، محمد جودة، أحمد كامل، تونى أمين، سيد عبد النبي، يوسف سمرة، محمد محسن، شريف اليمني، باكينام عز الدين.