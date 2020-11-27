هل وقع هذا الثري الإماراتي في غرام الفنانة السورية نسرين طافش وأهداها شقة فاخرة

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عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 27 نوفمبر 2020 09:40 مساءً - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورةٍ للفنانة السورية نسرين طافش مع رجل إماراتي زعم
متداولوها أنّه أهداها شقة فاخرة تعبيراً عن صداقتهما .
وادّعت بعض الحسابات أن مدير الفندق الملكي في دبي هو من ظهر مع نسرين طافش في الصورة
لكنّ نسرين طافش غرّدت عبر حسابها بموقع “تويتر”، حول الأمر ساخرةً: “صديق نسرين الخيالي القادم من كوكب زحل، الذي أهداها هدية أخوية جزيرة في هونولولو، وسيارة تطير تجميع كوكب بلوتو”.
وأضافت: “الفيلة طارو والسقف وقع ولسة في ناس غبية وناس بتستغبى، والمفتاح عند الحداد
وبقرة بقرتكم أكبر من بقرة بقرتنا المهم أي إشاعة يخرب بيت غبائكم”.
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