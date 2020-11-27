شكرا لقرائتكم خبر عن هل وقع هذا الثري الإماراتي في غرام الفنانة السورية نسرين طافش وأهداها شقة فاخرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 27 نوفمبر 2020 09:40 مساءً - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورةٍ للفنانة السورية نسرين طافش مع رجل إماراتي زعم

متداولوها أنّه أهداها شقة فاخرة تعبيراً عن صداقتهما .

وادّعت بعض الحسابات أن مدير الفندق الملكي في دبي هو من ظهر مع نسرين طافش في الصورة

لكنّ نسرين طافش غرّدت عبر حسابها بموقع “تويتر”، حول الأمر ساخرةً: “صديق نسرين الخيالي القادم من كوكب زحل، الذي أهداها هدية أخوية جزيرة في هونولولو، وسيارة تطير تجميع كوكب بلوتو”.

وأضافت: “الفيلة طارو والسقف وقع ولسة في ناس غبية وناس بتستغبى، والمفتاح عند الحداد

وبقرة بقرتكم أكبر من بقرة بقرتنا المهم أي إشاعة يخرب بيت غبائكم”.