مهرجان الشوكولاتة.. هشام الجخ يحيي حفلا جماهيريا في ساقية الصاوي

تستكمل ساقية عبدالمنعم الصاوى فعاليات مهرجانها السنوى "مهرجان الشوكولاتة" فى عامه الثامنة عشر بإحياء حفل شعرى موسيقى لهويس الشعر العربى "هشام الجخ" بحضور مستمعيه ومحبيه مساء اليوم الجمعة 27 من نوفمبر، ويعد الجخ هو واحد من أهم فنانين الذين دعمتهم الساقية منذ بداياتهم وحتى الآن ويعد أيضًا ضيف أساسى ضمن ضيوفها وفنانيها.

بدأ الحفل بدقات الفرقة الموسيقية على الآلات هى بداية الحفل وعلى تصفيق الجمهور مع صعود هويس الشعر العربى "هشام الجخ"، قدم الجخ مجموعة من قصائده المميزة بدأها ب "أيوة بغير" و"منطقى" وتابع بـ "الصعايدة" التى قدمها لأول مرة على مسرح الساقية "و"ماتزعليش" و"طبعًا ماصليتش العشا" التى يهديها لأمه يرحمها الله. وكعادة الجخ فى دعمه للمواهب الجديدة قدّم ثلاثة شباب ليلقوا شعرهم لأول مرة على المسرح وأمام الجمهور وهم "إسلام خلف، ألاء العبيرى، خالد البسيونى".

استكمل الهويس الحفل بقصائد "تيودورا"، "خمسة الصبح"، لقطة الفراق"، وختم بآخر قصائده الجديدة "الشتا مش ليك".

كما استضافت الحكمة عصر نفس اليوم ضمن فعاليات مهرجان الشوكولاتة العائلات وأطفالهم فى يوم جديد. عاش الأطفال يوم مختلف ملئ بالشوكولاتة من خلال الألعاب وعروض السيرك والعرائس وسوق الشوكولاتة ومن ضمن أهم هذه الفعاليات هو تقديم مسرحية عرائس جديدة لأول مرة على مسرح الساقية للعرائس وهى مسرحية "كلمة من حرفين" من تأليف واخراج المهندس عبدالمنعم الصاوى بالتعاون مع منظمة "سيف كيدز" منظمة "سيف كيدز" فى إطار مشروعاتها لأمان الأطفال وتحت رعاية المجلس القومى للمرأة وهيئة بلان إنترناشونال، ويطرح العرض قضية التعدى على الأطفال وكيفية التصدى لها.



كانت ساقية الصاوي أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وتم تجهيز قاعة النهر بالساقية لاستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص والآخر.



يذكر أن وزارة الثقافة حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الالتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.