شاهد.. أماني كمال رفقة هنا الزاهد عبر إنستجرام

شاركت الفنانة اماني كمال صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام ".

وظهرت اماني كمال، في الصورة، رفقة الفنانة هنا الزاهد، مرتدية بلوزة باللون الاسود، ذات اكمام شفافة، تاركة شعرها الطويل منسدلا علي كتفيها.

بينما كانت هنا الزاهد ترتدي بلوزة باللون الابيض و الاسود، مع ميك اب يبرز جمالها، و احمر شفاه، تاركه شعرها الاشقر منسدلا علي كتفها.

و عبر الكثير من متابعين اماني كمال عن حبهم لها باشكال القلوب الملونة عبر التعليقات.

يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

و خاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

و كانت قد تعاقدت الفنانة الشابة أماني كمال، على المشاركة في الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" مع الفنان أمير كرارة و الذي تم عرضه في سباق دراما رمضان 2019.

و أعربت أماني، عن سعادتها بالمشاركة في عمل حقق نجاحًا كبيرًا في الجزئين الأول و الثاني، متمنية أن يفوق الجزء الثالث نجاح السابقين، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية "هايدي"، و لكنها رفضت الإفصاح عن تفاصيلها.

مسلسل "كلبش 3" بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، اسلام جمال، أميرة العايدى، أماني كمال، غنوة محمود، تأليف باهر دويدار، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.

و حاز مسلسل " كلبش 3 " علي اعجاب الكثير من الجماهير، و ارتبط به الكثير لمشاهده الاكشن و الاثارة، و تعلق الجماهير بشخصية الضابط الذي قام بها الفنان امير كرارة.

و على صعيد آخر، تتلقى الفنانة أماني كمال، ردود الأفعال حول شخصية "شيري" التي تقدمها في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" و الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الشارع المصري.

و شاركت اماني كمال في مسلسل " البيوت أسرار " المكون من 60 حلقة و من اخراج كريم العدل، لافتة أنها تقدم شخصية زوجة للمرة الثالثة و لكنها هذه المرة مستغلة و طماعة تتزوج من رجل يكبرها فى السن بكثير للاستيلاء على أمواله الا أنها لا تسطيع فعل ذلك.