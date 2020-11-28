رانيا يوسف: "أنا حمارة في الكورة.. بس بحب الأهلي"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة رانيا يوسف، عن سعادتها بفوز النادي الأهلي في مباراة نهائي إفريقيا، قائلا: "سعيدة جدا.. أنا متربية على الاهلي"، لافتة إلى أنها لم تتابع المباراة كاملة.

وأضافت "رانيا"، خلال اتصال هاتفي يبرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "أنا حمارة في الكورة.. بس بحب الأهلي"، وداعبها الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "الفوز ده يتعمل له فستان أحمر طبعا".

إقرأ أيضا..

توج الأهلي بطلا لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه وذلك بعدما حقق الفوز على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في نهائ البطولة.

الأهلي تقدم بالهدف الأول عن طريق عمرو السولية بضربة رأسية متقنة في الدقيقة 5 وتعادل شيكابالا بهدف رائع في الدقيقة 31، وفي الدقيقة 86 نجح محمد مجدي أفشة في إحراز الهدف الثاني للأهلي من تصويبة صاروخية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول، وفي خط الوسط أشرك موسيماني الثلاثي حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة"، وفي الهجوم حسين الشحات وجونيور أجاي ومروان محسن، أما فريق الزمالك فبدأ اللقاء بتشكيل مكون من محمد أبو جبل وأحمد عيد ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وإسلام جابر وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد.

بداية المباراة كانت قوية من جانب كلا الفريقين ووضحت الرغبة من جانب اللاعبين في إحراز هدف مبكر حيث تلقى مروان محسن كرة طولية داخل منطقة الجزاء لكنه لم يتمكن من التعامل مع الكرة بشكل جيد.

وفي الدقيقة 5 تلقى حسين الشحات تمريرة رائعة من جانب جونيور أجاي وضعته منفردًا بالحارس محمد أبو جبل لكن حارس الزمالك تألق ونجح في التصدير إلى الكرة وحولها إلى ركلة ركنية.

وفي نفس الدقيقة نفذ علي معلول ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء ليقابلها عمرو السولية بضربة رأسية رائعة داخل الشباك مسجلًا الهدف الأول للمارد الأحمر في اللقاء.

بعد الهدف الأول للأهلي حاول لاعبو الزمالك العودة في النتيجة مرة أخرى، ولكنهم واجهوا دفاعات قوية من جانب أصحاب القميص الأحمر.

وفي الدقيقة 14 سدد محمود عبد الرازق "شيكابالا" كرة قوية لكنها ذهبت في أحضان محمد الشناوي ثم أتبعه أشرف بن شرقي بتصويبة أخرى علت عارضة فريق الأهلي.

ومع حلول الدقيقة 17 عاد المغربي أشرف بن شرقي أخطر لاعبي الزمالك وسدد تصويبة أخرى قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس الأهلي بسنتيمترات قليلة.

ومع مرور الوقت بدأ لاعبو الزمالك في تهديد مرمى محمد الشناوي لكن هجماتهم لم تترجم إلى أهداف، في ظل وجود الحارس محمد الشناوي وخط دفاعه القوي، مع مساندة من لاعبي الوسط.

واستمر ضغط لاعبي الزملك على دفاعات الأهلي وحاولوا في أكثر من مرة إدراك التعادل لكن هجماتهم لم تترجم إلى أي أهداف.

وفي الدقيقة 29 تسلم أشرف بن شرقي الكرة من الناحية اليسرى وسددها باتجاه المرمى لكن الكرة ابتعدت عن مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي، ولم تجد من يحولها داخل الشباك.

ومع حلول الدقيقة 31 استلم محمود عبد الرازق "شيكابالا" الكرة ليراوغ الثلاثي جونيور أجاي وعلي معلول وعمرو السولية ويسدد الكرة من أمام على حدود منطقة الجزاء مسجلا هدف التعادل للزمالك بطريقة رائعة.

بعد هدف التعادل للزمالك استمر ضغط لاعبي الفريق الأبيض على دفاعات الأهلي وشكلوا خطورة واضحة على دفاع الفريق الأحمر وسدد طارق حامد كرة قوية في الدقيقة 37 لكن كرته ارتطمت بأقدام دفاع الأهلي ووصلت إلى يد محمد الشناوي.

ومرت الدقائق المتبقية من الشوط الأول دون أي جديد لينتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومع انطلاق الشوط الثاني ظهرت النية لدى لاعبي الزمالك ورغبتهم القوية في إحراز الهدف الثاني وفي الدقيقة 49 مرر فرجاني ساسي الكرة بينية رائعة إلى مصطفى محمد وضعته منفردًا بمحمد الشناوي لكن مهاجم الفريق الأبيض سدد الكرة في يد حارس الفريق الأحمر وتضيع فرصة خطيرة جدًا لأبناء ميت عقبة.

ومن عمل جماعي رائع في الدقيقة 54 مرر علي معلول الكرة إلى حسين الشحات المنفرد تمامًا بمرمى الزمالك لكن الشحات وضع الكرة بغرابة في القائم الأيسر لمحمد أبو جبل ويضيع فرصة إحراز هدف محقق للأهلي في أغرب فرص اللقاء.

ولجأ باتشيكو المدير الفني للزمالك إلى دكة بدلاء فريقه حيث قرر الدفع بكابونجو كاسونجو في الدقيقة 55 بدلا من محمود عبد الرازق "شيكابالا" مسجل الهدف الأول للفريق الأبيض.

واشتكى إسلام جابر ظهير أيمن الزمالك بعد تدخل قوي في إحدى الكرات المشتركة مع محمد أبو جبل حارس الفريق الأبيض، حيث سقط على أرض الملعب في أكثر من مرة لكنه عاد واستكمل المباراة.

وفي الدقيقة 64 تسلم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الكرة على حدود منطقة جزاء الأهلي ليسددها قذيفة رائعة لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيمن لمحمد الشناوي وحرمت الفريق الأبيض من هدف ثاني في المباراة.

واضطر النيجيري جونيور أجاي إلى مغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 67 متأثرًا بالإصابة، ليحل زميله الأنجولي جيرالدو دا كوستا بديلًا له، لينفذ بعدها أحمد سيد زيزو ركلة حة مباشرة من الناحية اليمنى حولها فرجاني ساسي بضربة رأسية بعيدة عن مرمى محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 72 أشهر حكم المباراة الجزائري مصطفى غربال البطاقة الصفراء الأولى في المباراة من نصيب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي بعد تدخل قوي على أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك.

وانطلق الأنجولي جيرالدو في الدقيقة 76 من الناحية اليسرى ومرر الكرة عرضية أرضية لكن مروان محسن مهاجم الأهلي لم يستغل الكرة كما ينبغي وتخرج إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 80 أطلق محمد مجدي "أفشة" كرة صاروخية من على حدود منطقة جزاء الزمالك لكن الكرة ابتعدت عن مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك بسنتيمترات قليلة وتضيع فرصة خطيرة للمارد الأحمر.

ومع حلول الدقيقة 86 انقض محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي على الكرة ليسددها صاروخية من على حدود منقطة الجزاء لتسكن كرته الشباك مسجلا الهدف الثاني للمارد الأحمر.

واحتسب حكم المباراة الجزائري مصطفى غربال 5 دقائق كوقت بدل من الضائع لكن المباراة انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف ويتوج بطلا للبطولة للمرة التاسعة في تاريخه.

