فيديو جديد لـ بلقيس مع والدتها بعد شفائها:"لو تلف الدنيا مافي زي حضن الأم"

النجمة بلقيس عادت من جديد للظهور مع والدتها وذلك بعد خضوع الأخيرة لعملية خلال الفترة الأخيرة، وكشفت بلقيس عن مدى ارتباطها بوالدتها وتمنت لها دوام الصحة.

بلقيس: "ما في مثل حضن الأم"

بلقيس نشرت عبر حسابها على "سناب شات" فيديو يجمعها بوالدتها وتم تداوله بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بلقيس ظهرت وهي تحتضن والدتها وتتحدث عن مدى ارتباطهما، وأكدت أن لا يوجد من يستطيع أن يعوض احتواء وحنان الأم للأبناء، وأوضحت أنها تجد فيه الأمان والحب، كما طلبت من والدتها أن تدعو لها فقالت بلقيس في الفيديو: "لو تلف الدنيا روح فوق روح تحت أو غرب او شرق شمال أو جنوب ما في حضن مثل الأم، أقسم بالله دفا، خالصين الله يطول في عمرك، وعمر أمهاتنا أدعيلي يا أمي".

إشادة الجمهور بعلاقة بلقيس بوالدتها

بلقيس تمنت كذلك في الفيديو الذي جمعها بوالدتها دوام الصحة لها ولجميع الأمهات وأن لا تحرم من حنانها فقالت: "إن شاء الله يخليكي واضعك على رأسي أنت وأمهات كل المتابعين اللي يشفونا"، الفيديو أشاد به قطاع واسع من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي واعتبرو أن الفنانة بلقيس دائما تساند والدتها بشكل مستمر وتظهر معها دائما، وإن العلاقة بينهما نموذج للعلاقة التي يجب أن تكون بين الأبناء والوالدين.

بلقيس في غرفة العمليات مع والدتها

بلقيس قد خطفت الأنظار خلال الأيام الماضية بعدما ظهرت مع والدتها من داخل عرفة العمليات حيث ارتدت ملابس الأطباء لمتابعة حالة والدتها، التي أجرت عملية لإزالة دهون على الجفن، ونشرت الفنانة بلقيس فتحي فيديو لها داخل غرفة العمليات، واستعرضت مع الأطباء تفاصيل ونتائج العملية، وكانت تمنع والدتها من الرؤية، ارتداء بلقيس لملابس العمليات جعل الجمهور يعلق على جرأتها بالتواجد في هذه اللحظة الحرجة مع والدتها، وأوضحت بلقيس سبب جرأتها في دخول غرفة العمليات، وذكرت الجمهور بأنها كانت طالبة في كلية الطب بالقصر العيني بالقاهرة بمصر، ودرست لمدة عام، وكانت تهوى أن تدخل غرفة العمليات بسبب الفضول وحب الاستطلاع مع طلبة المرحلة النهائية.

بلقيس أوضحت كذلك السبب في عدم استمرارها في دراسة الطب لإنه يحتاج إلى التزام واستمرارية وحضور مؤتمرات طبية، وأكدت إنها لن تستطيع الالتزام بذلك، ولأنها أيضا تعرف منذ البداية إن الفن يجري في دمها، وتستعد بلقيس خلال الفترة القادمة لإصدار أحدث ألبوماتها والتي أوضحت انه سوف يصدر في عام 2021.