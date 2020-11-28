الفنانة هدى رمزي تخطف الأنظار بظهور جديد مع سهير رمزي..صور

هدى رمزي بعد اختفاء طويل عن الظهور الإعلامي عادت من جديد للتواجد في العديد من المناسبات التي تجمعها مع أصدقائها في الوسط الفني.

أحدث ظهور للفنانة المصرية هدى رمزي

بوسي شلبي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة تجمعها مع الفنانة هدى رمزي في إحدى الفعاليات الخاصة، ويأتي الظهور الجديد للفنانة المصرية المعتزلة بعد أيام قليلة من ظهورها في عيد ميلاد الفنانة بوسي، وقد علقت الإعلامية بوسي شلبي على الصور الجديدة التي ظهرت فيها هدى رمزي فكتبت :"هدى رمزي حبيبتي"، كما ظهر في الصور الفنانة سهير رمزي.

الجمهور يشيد بظهور هدى رمزي الأخير

هدى رمزي نالت إشادة واسعة بسبب صورها الجديدة حيث علق العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على احتفاظ الفنانة المصرية بجمالها على الرغم من مرور هذه السنوات الطويلة وابتعادها عن الساحة الفنية وايضا بعدما احتفلت خلال الأسابيع الماضية بعيد ميلادها الـ62، الفنانة هدى رمزي ظهرت كذلك خلال الأيام الماضية في حفل عيد ميلاد النجمة بوسي التي أطفأت شمعة ميلادها الـ 67، وظهرت هدى رمزي الى جانب صديقتها بوسي وابنتيها مي وسارة نور الشريف مع مجموعة المحتفين، وتعتبر هدى رمزي إحدى جميلات السينما المصرية حيث عرفت بأنها ذات ملامح أوروبية وكان قرار ابتعادها عن عالم الفن منذ ما يقارب الـ 27 عامًا، صادما بالنسبة لمحبيها وجمهورها في مصر والعالم العربي.

آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة هدى رمزي

هدى رمزي رغم ابتعادها عن الأضواء لكنها تظهر بشكل متقطع في بعض المناسبات التي تجمعها مع أصدقائها في الوسط الفني، حيث كان آخر ظهورها لها في عام 2018، في منطقة الساحل الشمالي بمصر، برفقة كل من الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وصديقتها الفنانة سهير رمزي وشهيرة، والإعلامية سهير شلبي، هدى رمزي دوت الخليج ابنة المنتج والمخرج ورئيس غرفة صناعة السينما الراحل حسن رمزي، وشقيقها هو المنتج والموزع السينمائي الراحل محمد حسن رمزي، كما أنها عمّة الفنان شريف رمزي.

هدى رمزي من أشهر أعمالها التي شاركت فيها فيلم "حنفي الآبهة"، والتي تعاونت فيه مع كل من الفنان الكبير عادل إمام، والراحل فاروق الفيشاوي، كما قدمت مجموعة من الأدوار البارزة منها دور "بوسي بارتيزيان" في فيلم "بئر الخيانة" مع الفنان نور الشريف، وشخصية "وفاء" في فيلم "جري الوحوش" مع كل من محمود عبد العزيز، ونور الشريف، وحسين فهمي، وكان آخر عمل شاركت فيه فيلم "الصديقان" مع الفنان سمير صبري، والذي عرض في عام 1993.