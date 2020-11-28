تفاصيل ومواعيد حفلات اليوم الوطني الإماراتي الـ49

حفلات اليوم الوطني الإماراتي الـ49 تشهد هذا العام حضور مجموعة كبيرة من النجوم الذين يتقدمهم كل من الفنان حسين الجسمي، وبلقيس و عيضة المنهالي.

حسين الجسمي يشارك في حفلات اليوم الوطني الإماراتي الـ49

حسين الجسمي كشف في تدوينة عبر حسابه على "تويتر" عن مشاركته في احتفالات اليوم الوطني الإماراتي الـ49 والذي تأتي ذكراه في يوم 2 ديسمبر القادم، وسوف يحيي الفنان الإماراتي حفله في إمارة الشارقة وتحديدا على مسرح المجاز ويقام الحفل يوم الخميس 3 ديسمبر، ويشارك في إحيائه أيضا كل من الفنانة إريام، وجاسم محمد، وفيصل الجاسم، وعريب حمدان، وعلق حسين الجسمي على حفله الجديد فكتب: "أيادينا متحدة ومشاعرنا تفيض ونجتمع على حب الوطن والانتماء والفخر والاعتزاز به ونلقاكم بإذن الله يوم ٣ ديسمبر في حفل اليوم الوطني الـ49 على مسرح المجاز في الشارقة الحبيبة ويرافقني الفنانين أريام وعُريب وجاسم محمد وفيصل الجاسم".

عيضة المنهالي ضمن نجوم اليوم الوطني الإماراتي الـ49

عيضة المنهالي أعلن كذلك عن موعد حفله في اليوم الوطني الإماراتي الـ49 والذي سوف يقام يوم 3 ديسمبر في إمارة دبي ويشاركه في إحيائه الفنانة شمة حمدان وعلق عيضة المنهالي عبر حسابه على "انستجرام" على الحفل الجديد كما حث جمهورها على قطع تذاكر الحفل عبر الانترنت لضمان السلامة ومن المقرر أن يبدأ الحفل المنتظر في الساعة الـ8 مساءا فكتب: "في يوم العز و الاتحاد نحتفل مع أحبائي في دبي دار الحي باليوم الوطني الإماراتي كل عام و الامارات و قادتها و شعبها و سكانها بألف خير بمناسبة اليوم الوطني الاماراتي الـ49 سجلوا حضوركم".

بلقيس فتحي ومحمد الشحي في حفل اليوم الوطني الإماراتي

بلقيس فتحي تحيي كذلك مع الفنان محمد الشحي حفل في اليوم الوطني الإماراتي الـ49 وذلك من خلال الحفل الذي سوف يقام في حديقة "برج بارك" في إمارة دبي يوم 2 ديسمبر في تمام الساعة الـ8 والنصف، وقد اتاحت الشركة المنظمة للحفل حجز تذاكره عبر الانترنت مع التأكيد على الالترام بالقواعد وشروط السلامة وارتداء الكمامة، نظرا للأوضاع الخاصة لفيروس كورونا، ومن المقرر أن تشهد العديد من الإمارات مجموعة من الفاعليات الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الـ49، منها عروض الألعاب النارية، وكذلك عروض سفينة الملكة إليزابيث 2 في دبي.