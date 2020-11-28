صلاح عبد الله يواسي جماهير الزمالك عقب خسارته أمام الأهلي

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان صلاح عبدالله، بفوز النادي الأهلى على الزمالك، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث كتب "عبدالله" في منشورة قائلاَ: " الأحسن كان الزمالك واللي فاز الأهلي، يبقي هاردلك للزمالك، ومبروك للأهلي، بس كدا".

يذكر أن أخر أعمال "صلاح"، مسلسل " أتنين في الصندوق"، الذي عرض رمضان الماضي، دارت أحداثه حول التوأم شوقي وزيكا الذين يحاولون تغيير حياتهما للأفضل، حيث يريد زيكا أن يصبح مغني، ويريد شوقي أن يكون ممثل، بالإضافة لرغبة كل منهما في الزواج ممن يحبها، لكن عملهما في جمع القمامة يعوق ذلك.

وشارك في بطولة "اتنين في الصندوق" الفنان حمدي المرغني، محمد أسامة" أوس أوس"، بيومي فؤاد، إنتصار، صلاح عبدالله، حجاج عبد العظيم، رحاب الجمل، محمود البزاوي، نهي عابدين، أحمد عبدالله محمود، العمل إخراج محمد مصطفي، تأليف لؤي السيد.

و يخوض "صلاح" السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز، هند صبري، ستدور أحداثه حول أحد ملفات المخابرات المصرية.

و يشارك في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" النجمة ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، ندي موسي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، محمود البزاوي، هاجر الشرنوبي، العمل إخراج أحمد علاء الديب، تأليف باهر دويدار.

