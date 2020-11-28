عصام السقا: تامر حسني طيب وأمير كرارة محب للجميع

قال الفنان عصام السقا عن دعمه من عدد من الفنانين مثل محمد هنيدى: "أنا سعيد بإشادة هنيدى، وكنت فى حالة كبيرة من السعادة لما كتبه هنيدى عبر صفحته الرسمية عنى".

وأضاف السقا، خلال لقائه الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، عن تجربته مع تامر حسنى وأنه قدم عملا فنيا معه: "تامر حسنى طيب جدا، ويحب الجميع، ويخدم على كل ممثل ويساعده، ودمه خفيف جدا".



وعن تجربته مع أمير كرارة فى مسلسل "الاختيار" قال: "كرارة محب للجميع ويتمنى الخير لكل الناس". وأكد عصام السقا أن أصعب دور قدمه هو "هرم" بمسلسل الاختيار، مضيفا: "أن تقدم شخصية شهيد، وانتظار الأهل لمعرفة كيف استشهد ابنهم وكنت متخوف جدا". وأضاف السقا: "كواليس مسلسل الاختيار حالة غير طبيعية، وكان معانا بعض المجندين والضباط، وأن شخصية هرم هو مجند طيب والجميع يحبه، وكنت أجلس معاهم وأستمع إليهم، واستمعت إلى والد الشهيد هرم، والعلاقة بينه وبين منسى".

وكشف الفنان عصام السقا عن المقربين له فى الوسط الفنى، والذين يدعمونه باستمرار منذ بدايته وحتى دخوله عالم التمثيل.

وقال عصام السقا، فى ندوة "دوت الخليج": "أقرب الفنانين إلى قلبي هو أحمد السقا والذى أعتبره من أجدع الشخصيات التى قابلتها فى حياتى، وكذلك أمير كرارة الذى يتسم أيضا بالجدعنة، والذي وقف بجوارى كثيرا فى بدايتى الفنية". وأوضح السقا: "هناك كثير من النجوم المقربين لى، خاصة أن علاقتى بهم ممتدة منذ أن كنت أعمل فى المونتاج كمونتير". وكان عصام السقا شارك في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس الذى تقوم ببطولته أسماء جلال، وميرنا نور الدين، وهند عبد الحليم، وهاجر أحمد، ورمزى لينر، وأحمد كرارة، ومحمد يسرى، وحازم إيهاب، وخالد منصور، وليلى حسين، وتامر هشام، وناهد رشدى. وقال عصام إنه يجسد دور شاب يدعى "يس" من أسرة فقيرة، ويعمل فنانا داخل أحداث العمل، حيث تربطه علاقة عاطفية مع نور والتي تجسدها الفنانة ميرنا نور الدين، وهو دور كوميدي رومانسي. وأضاف أنه يتعرض لعدة مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب من خلال الأحداث التي يشاهدها الجمهور وقت عرض المسلسل، وأنه يقدم تلك الشخصية لأول مرة على مدار مشواره الفني بلوك جديد ومختلف عليه، مشيرة إلى أنه بدأ تصوير مشاهده منذ عشرة أيام. وأوضح أن العمل به تفاصيل كثيرة سيجعل الجمهور متشوقا لمشاهدته وقت عرضه على قناة ON خلال الفترة المقبلة، حول قصة العمل التي تدور حول حياة أربع فتيات، وعلاقاتهم العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلاتهم وأحلامهم وطموحاتهم.

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