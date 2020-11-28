إليسا تؤكد "الأهلى حديد" وأنغام تصفه بنادي القلب..تعليقات النجوم علي فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي والزمالك بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما في نهائي دوري أبطال إفريقيا علق العديد من النجوم على نتيجة المباراة حيث قدم بعضهم التهاني للنادي الأهلي، بينما كشف البعض الأخر عن حزنه لخسارة نادي الزمالك.

النجوم يحتفلون بفوز الأهلي على الزمالك في نهائي إفريقيا

نوال الزغبي باركت للنادي الأهلي المصري في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" فكتبت: "مبروك للأهلي مبروك لمصر"، كما كتبت الفنانة آيتن عامر كذلك تغريدة قالت فيها: "ولا فى غيرة يفرحنى الأهلي"،الشاعر أمير طعيمة نشر أيضا تهنئة للنادي الأهلي على فوزه ببطولة إفريقيا فكتب: "مبروك لجماهير النادي الأهلي و لمصر النهائي المصري المشرف، قفشة بهدف عالمي دخل تاريخ الأهلي و انقذ حسين الشحات، الفريقين أثبتوا ان مفيش تعارض بين الرجولة و الروح الرياضية، هدف شيكابالا عالمي برضه، مبروك للأهلي و برافو الزمالك على الداء و الروح و نهائي يليق بالقطبين الكبيرين".

رامز جلال احتفل كذلك بفوز النادي الأهلي عبر حسابه على "تويتر" فكتب: "الحمد لله، مبروك للأهلي، ورجالة الأهلي، وجمهور الأهلي"، بينما نشرت إليسا أيضا تهنئة للنادي الأهلي عبر حسابها على "تويتر" فكتبت: "الأهلي حديد ألف مبروك مصر أم الدنيا".

أنغام تهنئ الأهلي : "مبروك لنادي القرن نادي القلب"

ليلى علوي علقت كذلك على المباراة التي جمعت كل من النادي الاهلي والزمالك فكتبت في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر": "ألف مبروك للنادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة وهارد لاك للزمالك لعبتو ماتش حلو أوي"، كما قدمت الفنانة كارمن سليمان التهاني للنادي الأهلي في تغريدة فكتبت: "مليار مبروك التاسعة للأهلي، مبروك جمهور الأهلي العظيم، مبروك مؤمن زكريا، مبروك لمصر"، الإعلامية لميس الحديدي احتفلت كذلك بفوز النادي الأهلي فكتبت: "الحمد لله،التاسعه يا أهلي، عمرك ماخذلت جمهورك. شكرا للمقاتلين في الملعب ، شكرا موسيماني دخلت قلوب المصريين. و شكرا للزمالك علي لعب ممتع و مباراه فعلا ممتعه".

أنغام احتفلت بشكل مميز بفوز الأهلي بعدما نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة قالت فيها: "مليون مبروك الأهلي بطل إفريقيا نادي القرن، نادي القلب الأهلي"، كما علق كذلك الفنان سامح حسين على فوز النادي الأهلي عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "هارد لك الزمالك الرائع والف مبروك الأهلى البطل البطوله مصرية خالصة".

رغم انتمائه للزمالك.. محمد هنيدي يهنئ الأهلي بشكل طريف

محمد هنيدي ورغم انتمائه لنادي الزمالك قدم التهاني للنادي الأهلي بشكل طريف حيث نشر صورة ساخرة من طفولته وأضاف عليها بعض التعديلات ليظهر باكيا وهو يرتدي قميص نادي الزمالك وكتب تعليقا على الصورة: "مبروك للأهلي وهاردلك للزمالك، وتحيا الروح الرياضية"، الإعلامية ريهام سعيد أكدت أن سبب خسارة نادي الزمالك يعود لمدربه والتغيرات التي قام بها أثناء المباراة وأن الزمالك كان الأحق بلقب البطولة فكتبت عبر حسابها على "انستجرام": "الزمالك استحق الفوز عن جداره، مدرب الله يسامحه، ايه الي خرجك يا شيكا؟".

عمرو أديب الإعلامي المصري علق أيضا على خسارة نادي الزمالك البطولة في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" فكتب: "محدش يقولى لعبنا احسن واوحش كل حاجه بتتننسي وبتفضل النتيجه، بصراحه كانوا لازم يحسبوا جول شيكا بتلاته وكنا خلصنا، مبروك للاهلى وبالتحديد المدرب هو البطل، وتستمر الاحزان لسنوات وسنوات".