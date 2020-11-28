شاركت الاعلامية ريهام سعيد صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام ". شارك الفنان خالد سليم صور جديدة للاحتفال بفوز النادي الأهلي، وذلك على حسابه الشخصي لموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. نشرت المطربة راندا حافظ هلى حسابها الخاص على انستجرام صوره خاص لها مرسومة بطريقة الكاريكاتير سخرت فيها من منافسي الاهلي فى البطولة الافريقية وهم الزمالك والرجاء والوداد المغربي بعد فىز الاهلي بالبطولة وعلقت راندا على الصورة "رايحين لفين ده انا الملك". سارع المطرب سعد الصغير، باهداء النادى الأهلى أغنية جديدة تحمل اسم "ملوك أفريقيا"، وذلك بعد فوزه بدورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه. نشر الفنان رامز جلال فيديو برفقة اصدقائه بخصوص توقعاتهم للنادي الأهلي والزمالك، وذلك على حسابه الشخصي لموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. النجوم يحتفلون بفوز الأهلي ببطولة افريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.