في ذكرى وفاة شادية.. اسمها الحقيقي وسبب طلاقها من صلاح ذو الفقار

وما لا يعرفه الكثيرون عن شادية ان اسمها الحقيقى "فاطمة"، والتي ولدت في منطقة الحلمية الجديدة في حي عابدين.
ومن بين المعلومات التى كشفتها الدلوعة فى حواراتها الصحفية عن ذكرياتها مع المغامرات العاطفية وهى فى سن 11 عاما وكيف استطاعت دون أن تدرى التوفيق بين راسين فى الحلال وهى فى هذه السن الصغيرة.
ورغم كل هذا كانت قصص الحب فى حياة شادية حكايات لم تكتمل، ذاقت خلالها مرار الفراق والهجر والحسرة، ولم تصادف حبا يليق بها سوى حب الله الذى تفرغت لحبه وعبادته ومناجاته لأكثر من ثلاثين عاما حتى وفاتها.
وأضاف "الشناوى"، خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة، أن الفنانة الراحلة شادية قامت بأداء فيلمها اللص والكلاب دراميا فقط دون الغناء.
وأشار الناقد الفنى، أن أهم شخصين أثروا فى مسيرة شادية هما الفنان محمد فوزى الذى قاما باكتشافها بالإضافة للمخرج حلمى رفلة.
ولفت إلى أن الراحلة أطلقت على نفسها اسم هدى وذلك بعد حضورها فرح إحدى صديقاتها وقابلت وقتئذ فتاة تدعى شادية فاستعانت بهذا الاسم.
وأكد "الشناوى"، أن الفنانة الراحلة شادية كانت الورقة الرابحة فى الأفلام دائما خاصة وأنها تتمتع بموهبة فنية وغنائية.
يذكر أن الفنانة الراحلة شادية ولدت سنة 1965م وبدأت التمثيل في المسرح والتليفزيون بعد تخرجها من معهد فني تجاري.
كان لها خطوات ثابتة في الفن، وكانت على وشك أن تحقق نجاحات كبيرة ولكنها قررت في لحظة أن تتوقف وترتدي الحجاب.
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