‏والله وعملوها الرجالة.. حمادة هلال يحتفل بفوز الأهلى بدورى أبطال إفريقيا.. شاهد

وعلق حمادة هلال على الصورة قائلا " والله وعملوها الرجالة ".
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وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.
وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك اليوم الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.
وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.
وتعد آخر أعمال النجم حمادة هلال هى بطولته لمسلسل "ابن أصول" الذى شارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم والنجمات مثل سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.
وقد شارك النجم حمادة هلال في مسلسل "قانون عمر" والذي تدور أحداثه حول مهندس ميكانيكي يٌدعى (عمر) يعمل في مركز صيانة سيارات، ويقع في حب (إيمان العاصي) ابنة صاحب مركز الصيانة، ثم يقع له حادث يقلب حياته رأسًا على عقب، ويزج به خلف القضبان الحديدية؛ إلا أنه يتمكن من الهرب، ويبدأ في إثبات براءته.
ويشارك في بطولة المسلسل ايمان العاصي، فاطمة ناصر، فتوح أحمد، وايهاب فهمي، تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق.
وقد كشف الفنان حماده هلال عن سبب حرصه على تقديم أعمال درامية تعتمد على الجانب الاجتماعي خلال شهر رمضان، وعلق " هلال " قائلًا : إن تلك الأعمال الدرامية الاجتماعية تصلح لتقديمها خلال شهر رمضان الكريم ، خاصة وأن المشاهد خلال هذا الشهر يريد مشاهدة أعمال درامية تعبر عن واقعه أو تطرح له حلا لمشاكله اليومية، وهو ما يجعله يحبذ تلك النوعية من الدراما.
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