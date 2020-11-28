التاسعة من بخته.. أحمد سعد يهنئ جمهور النادي الأهلي على التتويج بدوري أبطال إفريقيا

هنأ الفنان أحمد سعد جمهور النادى الاهلى بفوز الفريق بدورى أبطال أفريقيا ونشر سعد صورة للفريق من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق أحمد سعد قائلا " #يابخته التاسعة من بخته ألف مبروووك فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ".

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وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك أمس الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.