نيللي مقدسي تهنئ الأهلي بدوري الأبطال: مبسوطة كتير لفرحة المصريين

هنأت الفنانة نيللى مقدسى النادى الأهلي بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على غريمه التقليدى نادى الزمالك بهدفين مقابل هدف.



وغردت نيللى مقدسي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلة: "ألف ألف مبروك للأهلي بفوزه في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مبسوطة كتير أولًا بالنجاح والفرحة للشعب المصري الحبيب ولكل الوطن العربي وثانيًا لأني أهلاوية".



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة. وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب، فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا، علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002. وسلطت الصحف العالمية والعربية الضوء على تتويج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا أمس، الجمعة، على حساب الزمالك. وتغلب الأهلي على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف أمس، الجمعة، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.