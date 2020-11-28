وفاة والدة الفنان السعودى عبد المجيد عبد الله

نشر الفنان السعودى عبد المجيد عبد الله تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يعلن فيه عن رحيل والدته.



وقال عبد المجيد عبد الله: "‏وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون.. الله يرحمك يا أمي وجزاك الله عني وعن أخوتي خير الجزاء.. لا أقول وداعًا بل إلى لقاء قريب طال أو قصر عند مليك مقتدر، والحمدلله رب العالمين".

وكان عبد المجيد عبد الله نشر تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يشبه فيها والدته بـ "جزء من الجنة".



وكتب: "لا أجيد الكتابة عن والدتي.. فلا أحد يستطيع وصف جزء من الجنة".



وكان نجم الغناء السعودي عبد المجيد عبد الله المعروف برومانسية أغانيه، دخل في سجال مع أحد المغردين الذين انتقدوا الغناء السعودي فيما يبدو بشكل عام، ما اعتبره عبد المجيد مسيئا، ورد عليه بعبارة أثارت أيضا انتقادات ضد الفنان ذاته وانتهى به الأمر بمغادرة الموقع نهائيا.