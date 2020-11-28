من مدينة الإنتاج الإعلامى.. شاهد أحدث ظهور لـ محمد جاد عبر إنستجرام

شارك الإعلامي محمد جاد جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد جاد في الصورة أثناء تواجده بمدينة الانتاج الاعلامى

وحازت الصورة على تفاعل وإعجاب عدد كبير من متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

يذكر ان الإعلامي محمد جاد، قال إن محافظات الجمهورية تشهد حالة تنموية كبيرة، حيث إننا كل يوم نشهد إقامة مشروعات جديدة، مما يدل على أن مصر متجددة كل يوم وتسير فى طريق التنمية الصحيح.

وأضاف جاد، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "دوت الخليج"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن الدولة تعمل على تطوير الطرق والمشروعات التى تخفف من التكدس المرورى، مشيرًا إلى أنه جار استكمال باقى مراحل مشروع مترو الأنفاق، والذى يعد من أهم المشروعات القومية فى مصر.

وأكد أن المشروع سيخدم عددا كبيرا من المصريين، منوها إلى أنه جار تطوير عربات المترو فى الخطين الاول والثانى، مشيرا إلى أن المترو يربط بين شرق وغرب القاهرة ويخفف من التكدس المرورى، ومن المقرر أن يصل إلى جميع المناطق.

كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أكدت أن توقيع العقود التنفيذية لمشروعي القطار الكهربائي، والخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، مع دولتي الصين واليابان، بقيمة 1.6 مليار دولار، يدعم الجهود الوطنية لتطوير شبكات النقل الجماعي وربط محافظات الجمهورية بما ينعكس بشكل مباشر على تشجيع الاستثمار وربط الأسواق وزيادة فرص العمل، مشيرة إلى أن الاتفاقيتين اللتين سبق وتم توقيعهما من قبل وزارة التعاون الدولي تحفزان مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ هذه المشروعات.