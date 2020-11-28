فى عيد ميلاده.. ناصر القصبى فنان مثير للجدل واجه اتهامات بالتطبيع ودعم المثلية

يحتفل الفنان ناصر القصبى، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ 59، ويعد أحد النجوم السعوديين الذين يتمتعون بخفة دم وفى نفس الوقت يحرص على تقديم عديد من القضايا المثيرة للجدل والتى وضعته فى قفص الاتهام أكثر من مرة.



اشتهر بالمسلسل السعودي الكوميدي «طاش ما طاش» رفقة عبد الله السدحان، حيث قدما معا 18 جزءا طيلة عقدين من الزمن، واستمر مشواره الفني في تقديم الأعمال الكوميدية التي تناقش قضايا اجتماعية مهمة في رمضان من كل عام، من خلال مسلسلات متعددة أبرزها «سيلفي» و«العاصوف».

ولد ناصر القصبي عام 1961، وبعد أن أنهى تعليمه المدرسي قرر متابعة الدراسة في جامعة الرياض، تحديدًا ضمن كلية يوجد بها مسرح، وكان ذلك سبب التحاقه بكلية الزراعة، وهناك بدأ التمثيل المسرحي إلى جانب الدراسة، وبعد التخرج في جامعة الملك سعود، أتته فرصة فعلية عام 1984 للمشاركة في مسرحية «التائه» التي كانت نقطة البداية في مسيرته الفنية، بعدها بعام شارك في مسرحية أخرى «تحت الكراسي»، ليلفت نظر المخرجين والمنتجين ويتم ترشيحه للمشاركة في مسلسلات عبر الشاشة الصغيرة، فكان أول أعماله «وادي الجرف» عام 1985، ثم مسلسل «عودة عصويد» في العام نفسه وجسد من خلاله شخصية «زعال».

قدم القصبي الكثير من الأدوار المثيرة للجدل، إلا أن أكثرها كان ضمن مسلسل "سيلفي" بأجزائه الثلاثة لأعوام 2015، 2016 و2017، حيث سخر في بعض الحلقات من التنظيمات الإرهابية، وهو ما عرض حياته للخطر إثر تلقيه تهديدات بالقتل من عدة جهات متطرفة، إلا أنه كرم من قبل الجمعية الأمريكية للإعلام في 2016 نظرًا لجهوده في محاربة الإرهاب خلال هذا العمل.

تصدر مجددا اسم الممثل السعودى ناصر القصبي ومسلسله "مخرج 7"، "الترند" في السعودية، وانقسمت الآراء حوله بين مدافع ومنتقد بسبب الحلقة 11 التي كان موضوعها عن المثلية الجنسية وتقبُّل المجتمع، كما سبق أن عرض القصبي في حلقة سابقة رأي الشارع السعودي في التطبيع والعلاقات مع إسرائيل. عرضت حلقة المثلية الجنسية وجهتي النظر المتضادتين، إذ ظهر القصبي بدور دوخي الذي يهاجم المثليين بعد معرفته بوجود ملابس تحمل قوس قزح وهو شعارهم، وصور فيديو نشر عبر "سناب شات" يهاجمهم، فيما أدت أسيل عمران دور ابنته وهي تمثل الرأي الآخر والتي تعتبر أن المثليين لهم حقوق مثلهم مثل غيرهم من الناس، وتعرضت هي الأخرى للهجوم بسبب هذا المشهد. ورغم أن القصبي أخذ في الحلقة جانب المهاجم للمثليين ورفض أن ينفذ طلب شابين يمثلان مجتمع "الميم"، ويقدم اعتذارا وهو يضع خلفه علم قوس قزح، إلا أن ذلك لم يشفع للقصبي الذي تعرّض لاتهامات شديدة وأنه يحاول دس السم في العسل، وأنه يسيء للعادات والتقاليد، وأنه من خلال الحلقة يريد أن يوصل رسالة مفادها أنه على المجتمع تقبّل هذا الميل الذي لا يزال مرفوضًا دينيا واجتماعيا.

ناصر القصبي متزوج من الكاتبة السعودية بدرية البشر، حيث طلب يدها للزواج أثناء اتصالها به لتطلب منه أن يكتب لها دورا في إحدى المسرحيات الجامعية عندما كانوا طلابًا، حيث وافق مباشرة بشرط أن تقدم على زواجه، ولهما ثلاثة أبناء: هالة، وراكان، ومهند.