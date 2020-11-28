نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموت يفجع المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان السعودى عبد المجيد عبدالله، عن وفاة والدته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

وكتب عبدالمجيد عبدالله، تغريدة جديدة قال فيه:"‏وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون، الله يرحمك يا أمي وجزاك الله عني وعن أخوتي خير الجزاء، لا أقول وداعًا بل إلى لقاء قريب طال أو قصر عند مليك مقتدر، والحمدلله رب العالمين".