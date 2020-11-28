وفاة والدة عبدالمجيد عبدالله وينعيها برسالة مبكية: "لا أقول وداعا بل إلى اللقاء"

عبدالمجيد عبدالله أعلن عن وفاة والدته بعد وعكة صحية مرت بها خلال الفترة الماضية ورثاها بطريقة مبكية، فيما قدم العديد من نجوم العالم العربي التعازي للفنان السعودي في هذا المصاب الأليم.

عبدالمجيد عبدالله ينعي والدته: "لا اقول وداعاً بل إلى لقاء قريب"

عبدالمجيد عبدالله نشر عبر حسابه على "تويتر" تغريدة اعلن من خلالها عن وفاة والدته التي نعاها بكلمات مبكية عبرت عن مدى الألم الذي يشعر به بعد رحيلها، ودعا لها بعدما قضت حياتها في مساندته هو وأخوته فكتب: "وبشّر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم واولئك هم المهتدون، الله يرحمك يا أمي وجزاك الله عني وعن اخوتي خير الجزاء لا اقول وداعاً بل إلى لقاء قريب طال او قصر عند مليك مقتدر والحمدلله رب العالمين".

النجوم يقدمون التعازي للفنان عبد المجيد عبدالله

نوال الكويتية من أوائل النجوم الذين قدموا التعازي للفنان عبدالمجيد عبدالله في وفاة والدته فكتبت تعليقا على تغريدته قالت فيه: "عظم الله اجرك والله يرحمها ويغفر لها انا لله وانا اليه راجعون"، الفنانة لطيفة التونسية ساندت أيضا الفنان السعودي وكتبت: "ألف رحمة ونور على روحها عظم الله اجركم والبقاء والدوام لله سبحانه ربنا يصبركم"، وقدم كذلك الفنان فيصل العيسى العزاء للفنان عبد المجيد عبدالله فكتب: "أحسن الله عزاكم الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون"، وكتب الفنان رابح صقر أيضا: "عظم الله أجرك يابوعبدالله وأحسن الله عزاءك الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته"، كما قدم العزاء كل من الملحن نواف عبدالله، وأصيل أبو بكر، وفهد العمري، وعبدالله الرويشد، وأيضا كل من محمد محسن، ووليد سعد، ونعت كذلك شركة روتانا الراحلة عبر الصفحة الرسمية للشركة على "انستجرام".

والدة عبدالمجيد عبدالله مرت بأزمة صحية قبل رحيلها

عبد المجيد عبدالله قد أثار منذ أيام قلق متابعيه بعدما نشر تغريدة عبر حسابه على "تويتر" دعا فيها لوالدته بالشفاء وأن تكون قادرة على تجاوز الوضع الصحي الذي تمر به، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل تخص هذه الأزمة الصحية او الذي تعاني منه والدته بل اكتفى فقط بالدعاء لها فكتب عبد المجيد عبدالله في التغريدة التي نشرها : "اللهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، اللهم اشفِ أمي من الداءِ، واكشف لها الدواء، واجعل جسدها صابراً على البلاءِ، اللهمَّ أنت أعلم بحالِها فاشفها وأطل بعمرها يارب العالمين".