حياة الفهد تكشف عن أبرز النجوم المنضمين لمسلسلها الجديد "مارغريت"..بالصور

"مارغريت" أحدث الأعمال الدرامية الجديدة التي تشارك فيها الفنانة الكبيرة حياة الفهد في دراما رمضان 2021، وقد كشفت الفنانة الكويتية عن أبرز النجوم المنضمين للمسلسل الجديد.

حياة الفهد تعلن انضمام الفنانة نور الشيخ لمسلسل "مارغريت"

حياة الفهد نشرت عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" أكثر من صورة دعائية تظهر أبرز النجوم المشاركين في بطولة مسلسل "مارغريت" الذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان 2021، وكان آخر النجوم الذين نشرت صورتهم الفنانة البحرينية نور الشيخ حيث تمنت لها التوفيق في العمل الجديد فكتبت: "الفنانة البحرينية نور الشيخ في مسلسل (مارغريت) تمنياتنا لها بالتوفيق بإذن الله تعالى مسلسل الجديد من إنتاج مؤسسة الفهد بطولة سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد والنجم حسن البلام، إخراج باسل الخطيب، تأليف محمد وعلي شمس، تنفيذ واشراف على الإنتاج يوسف الغيث".

أبرز النجوم المنضمين لمسلسل "مارغريت"

حياة الفهد أعلنت كذلك خلال الأيام الماضية عن انضمام مجموعة كبيرة من النجوم لمسلسلها الجديد من أبرزهم الفنان نواف النجم، وكذلك الفنانة شيماء سليمان، والفنان أحمد العماني، وزينب غازي، وليالي دهراب وسبق وأن كشفت عن أبرز نجوم المسلسل وهو الفنان الكويتي حسن البلام الذي كان أول المنضمين للعمل الجديد.

الفنانة الكويتية حياة الفهد نشرت أولى الصور الدعائية لمسلسلها الجديد "مارغريت" في شهر نوفمبر الجاري عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت فيه بإطلالة سيدة أنيقة ترتدي قبعة وملابس خضراء، معلنة المنافسة بهذا العمل الدرامي الجديد في رمضان 2021.

تأجيل مسلسل "عرش الطاووس" للفنانة حياة الفهد

حياة الفهد لم تكشف حتى الآن عن أي تفاصيل حول قصة العمل ونوعيته سواء أكان ينتمي للكوميديا أو للنوع الإجتماعي، لكن قطاع من الجمهور توقع أن المسلسل له علاقة بقصة الأميرة مارجريت وهي ابنة جورج السادس ملك المملكة المتحدة والملكة إليزابيث (الملكة الأم) حيث استوحوا ذلك من خلال بوستر العمل، وكان من المقرر أن تشارك الفنانة حياة الفهد في مسلسل "عرش الطاووس" في رمضان 2021 وهو يعد الجزء الثاني من مسلسلها "أم هارون" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا ملحوظًا، لكن تقرر تأجيل عرض العمل حيث أعلنت النجمة حياة الفهد أنهم لن يستطعوا استكمال تنفيذ المسلسل وعرضه في رمضان المقبل بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

حياة الفهد كتبت عبر حسابها على "انستجرام": "بشكل رسمي تم تأجيل تنفيذ مسلسل (عرش الطاووس) ضمن سلسلة أجزاء مسلسل (أم هارون) لما بعد الموسم الرمضاني.. بحكم أن العمل يتطلب تصويره في إحدى الدول الأوروبية.. ونظرًا لما يمر به العالم من ظروف وتغيرات بسبب فيروس کورونا وصعوبة تنفيذه في مثل هذه الأوضاع".