عصام السقا لـ"دوت الخليج الفني": "شهامة خالد جذبتنى لربع قيراط.. واشادة هنيدي بدوري مفاجأة غير متوقعة"

*أتعلم من الانتقادات التي تتوجه إليّ..وأتمنى تقديم عملاً صعيديًا

نجح الفنان الشاب عصام السقا، في فترة وجيزة أن يبرز اسمه بين النجوم، وذلك بسبب كفاحه الدائم وعشقه لمجال الفن الذي يُجبره دائمًا على التطوير من نفسه، بالإضافة إلى أنه يتأنى كثيرًا في اختيار أعماله، ومع كل دور يقدمه تشعر باختلاف شديد كأنك تراه لأول مرة على الشاشة، فيبهرك دائمًا بأدائه، ويجعل الجميع يثنون عليه، كما أنه نجح في خطف الأنظار إليه خلال الفترة الماضية بعد مشاركته في حكاية "ربع قيراط" التي تم عرضها مؤخرًا عبر قناة "DMC".

وتحدث عصام السقا في حوار خاص لـ"دوت الخليج الفني"، أوضح خلاله عما جذبه للمشاركة في حكاية "ربع قيراط"، وعن ردود الأفعال التي تلقاها على دروه بالمسلسل، وعن الأعمال التي يرغب في تجسيدها خلال الأيام المقبلة، وغيرها من التفاصيل،، وإلى نص الحوار :

*ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "ربع قيراط"؟



هو أن السيناريو كُتِبَ بشكل رائع،بالإضافة إلى أن شخصية "خالد" التي قدمتها خلال الأحداث كانت جديدة علي ومختلفة تمامًا عما قدمتها من قبل، فهو ولد شهم وجدع وقف بجانب منى ريهام عبد الغفور بعد طلاقها من أحمد أبو حجر، لكنه في النهاية له قلب وأكتشف بعد فترة أن شخصيته غير متفقة مع شخصية مروة خطيبته، وعندما شعر أن شقيقتها هي أقرب شخص له ووجد فيها الصفات التي كان يبحث عنها، قرر الإنسحاب من حياتهم لإن الأصول والرجولة تحتم ذلك لإنهم أشقاء، وهذا ما فعلته في الحلقة الأخيرة.



*كيف كانت كواليس العمل مع الفنانة ريهام عبد الغفور وباقي الأبطال؟

ريهام عبد الغفور شخصية عظيمة وطيبة جدًا وبتحب كل الناس اللي حواليها، وكانت تدعمنا وتقوم بتوجيهنا طوال الوقت، وباقي الأبطال تجمعني علاقة صداقة قوية بهم، فالكواليس كانت ممتعة ولطيفة جدًا، وكلنا كنا حريصين على التعاون معًا لكي تنال الحكاية إعجاب الجمهور.

*من وجهة نظرك ما السر وراء نجاح المسلسل وتصدره للتريند بهذا الشكل؟

لأن المسلسل ناقش قضية المرأة المطلقة، والتي تتعرض لظلم شديد من قبل زوجها الذي يُحاول أن يكسرها عن طريق الضغط عليها لكي لا يعطيها أموالاً لها ولأولادها، بالإضافة إلى زواجه من ورائها بدون علمها لكنها تكتشف خيانته بعد ذلك، كما أنه ناقش أيضًا قضية الشاب الذي يعمل طوال الوقت حتى يستطيع الزواج من الفتاة التي يحبها، وكذلك قضية الفتاة التي تعرضت لصدمات عدبدة في حياتها فأصبحت خائفة أن تفتح قلبها لأي شخص بسهولة، فهذه التفاصيل لمست العديد من البيوت المصرية، وأعتقد أن كل عائلة في مصر حدث معها موقفًا مشابهًا لما حدث في المسلسل، وهذا أثر بشكل كبير مع الجمهور، وجعلهم يتعاطفون كثيرًا مع تلك الحكاية،والسبب الأساسي فوق كل ذلك هو بركة ربنا وتوفيق من الله لنا؛ لأننا جميعنا اجتهدنا لكي تخرج تلك الحكاية بشكل جيد.



*ماذا عن ردود الأفعال التي تلقيتها على دور "خالد" الذي قدمته خلال الأحداث؟

ردود الأفعال كانت رائعة، فالجمهور أحب تلك الشخصية وتفاعل معها بشكل كبير، كما أنني تلقيت مكالمات عديدة من قبل زملائي يهنئونني فيها على ذلك الدور، بالإضافة إلى أنني تفاجئت كثيرًا عندما أشاد الفنان محمد هنيدي بأدائي من خلال صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

*ما الذي تغير في اختياراتك الفنية بعد سنوات من العمل والخبرة في مجال التمثيل؟

أنني أصبحت أكثر حرصًا على التطوير من نفسي، وأصبحت أكثر تركيزًا في اختياراتي للأعمال، حيث أقوم بقراءة السيناريو جيدًا لكي أعرف عما إذا كان الدور المعروض علي مناسبًا لي أم لا، وبعد ذلك أقوم بمذاكرته كثيرًا مع كبار الأساتذة لكي أستطيع تقديمه بشكل جيد، وإذا شعرت بأن الدور المعروض عليّ لن يكون إضافة لي فأقوم بالاعتذار عنه، كما أن كل ما بتتعرفي كل ما بيبقى عندك أوبشن الاختيار.

*معنى ذلك أنك تؤيد العبارة التي تقول أن من يسلك طريق الفن عليه أولاً بالإنتشار ثم الاختيار؟



بالتأكيد، لإن كلما كانت مساحات الدور صغيرة ومحكومة لن يكون لديك حرية الاختيار، فعلى الشخص الذي يُريد العمل في ذلك المجال أن يجتهد كثيرًا حتى يصبح وجهه مألوفًا للجمهور وبعد ذلك يختار العمل المناسب له، لأنه إذا اختار من البداية سيقولون له روح هو انت مين عشان تختار.

*انتشرت خلال الفترة الماضية المسلسلات القصيرة وحققت نجاحًا كبيرًا مع الجمهور..فهل تعتقد أن الجمهور مازال مُتحمسًا لمتابعة مسلسلات ٦٠ حلقة؟

بالتأكيد فهناك من يفضلون متابعة المسلسلات القصيرة وأيضًا هناك من يفضلون متابعة الأعمال الدرامية الطويلة، ومن وجهة نظري أن المشاهد يتحمس كثيرًا لمتابعة الأعمال الجيدة بغض النظر عن عدد حلقاتها أو مساحتها أو كميتها.

*كيف تتعامل مع الانتقادات التي تأتي إليك عن طريق السوشيال ميديا؟

إذا كان الشخص يقوم بانتقاد عملي استمع إليه إذا كان الانتقاد صحيًا وفي محله، ولشئ حقيقي وبدون ترجيح، واتعلم منه لكي أتفادي تلك الاخطاء في الأعمال المقبلة، أما إذا كان الانتقاد من أجل الانتقاد فقط فهذا لا يؤثر عليا إطلاقًا .

*وما طبيعية الشخصيات التي تود تجسيدها خلال الفترة المقبلة؟

أتمنى تقديم جميع الشخصيات التي لم أقدمها من قبل، ولاسيما الأعمال الصعيدبة وأدوار الشر.