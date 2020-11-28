مادلين طبر: مسلسل الوجه الآخر يناقش قضايا مهمة من واقع المجتمع

وقالت مادلين طبر، لصدى البلد: إنني فؤجئت بأن قصة المسلسل من تأليف ماجد المصري، ووجدت أن العمل مكتوب بشكل احترافي ومرتب بشكل جذبني خاصة أن العمل من واقع مجتمع وناقش عدد كبير من القضايا التي تهم المشاهد".
وأضافت : لم تكن المرة الأولي التي تجمعني به خاصة أننا قدمنا سويا مسلسل لا أحد ينام فى الإسكندرية" عام 2006 وكنت أقدم شخصية راقصة فى فترة الحرب العالمية الأولى.
ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.
"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.
وتقدم الفنانة مادلين طبر، برنامج "حلوة يا دنيا" على شاشة قناة "TEN" الساعة الرابعة عصرا.
والبرنامج من نوعية برامج المرأة والمنوعات الذي يهتم بالقضايا الاجتماعية وقضايا الطفل والمرأة.
يذكر أن آخر أعمال مادلين طبر، كان مسلسل القمر آخر الدنيا، مع بشرى، عمرو عابد، وهشام إسماعيل، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.
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