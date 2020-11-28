مادلين طبر: مسلسل الوجه الآخر يناقش قضايا مهمة من واقع المجتمع

عبرت الفنانة مادلين طبر عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عن دورها في مسلسل " الوجه الآخر " الذي عرض مؤخرا أمام ماجد المصري .

وقالت مادلين طبر، لصدى البلد: إنني فؤجئت بأن قصة المسلسل من تأليف ماجد المصري، ووجدت أن العمل مكتوب بشكل احترافي ومرتب بشكل جذبني خاصة أن العمل من واقع مجتمع وناقش عدد كبير من القضايا التي تهم المشاهد".

وأضافت : لم تكن المرة الأولي التي تجمعني به خاصة أننا قدمنا سويا مسلسل لا أحد ينام فى الإسكندرية" عام 2006 وكنت أقدم شخصية راقصة فى فترة الحرب العالمية الأولى.

ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى. "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.