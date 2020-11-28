عصام السقا يكشف لـ"دوت الخليج الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "جنون العشق" مع أحمد صلاح حسني

القاهرة - محمد ابراهيم - يُواصل الفنان الشاب عصام السقا، تصوير مشاهده في مسلسل "جنون العشق"، الذي يقوم ببطولته أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، محمد علاء، أماني كمال، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، إيناس كامل، إسلام جمال، مها أبو عوف، محمود حافظ، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

وأكد عصام السقا في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني": أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى"هشام" وهو الصديق المُقرب للفنان أحمد صلاح حسني، ويقف بجانبه دائمًا، ويدعمه في المواقف والأزمات التي يتعرض لها، مُضيفًا :"دايمًا بحطه في مواقف بتاعة الصحاب عشان ألبسه في مطب، ولكن بشكل كوميدي".