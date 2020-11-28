بعد استقالة أحمد شوقي.. محمد حفظي: "لم أعين أحدًا بدلاً منه لإنه قرار غلط"

وأوضح محمد حفظي، خلال استضافته في برنامج" مساء DMC" مع الإعلامي رامي رضوان، أنه لم يُعين شخصًا آخر كمدير فني للمهرجان بعد استقالة أحمد شوقي، مُضيفًا :"لم أقم بتعيين شخص بديل لأحمد شوقي كمدير فني بعد استقالته، لأنني رأيت أنه سيكون قرارًا خاطئًا، خاصةً أننا كنا قد بدأنا التجهيز للدورة ومر وقت على ذلك، وأتمنى أن يتم تعيين آخر في الدورة القادمة قبل البدء في العمل فيها".

كما تحدث عن مشاركة مصر في العديد من الأفلام خلال فعاليات المهرجان، مُوضحًا:"إن مصر تشارك في هذه الدورة بعدد كبير من الأفلام، وأعتقد أن هذا مجرد صدفة وليس أمرًا مرتبًا له، وهناك عدة معايير يتم على أساسها اختيار الأفلام المشاركة ومنها أن يكون الفيلم إنتاج 2020، ويعرض لأول مرة بالمهرجان".

وأضاف محمد حفظي:"الأهم أن نحب الفيلم كي نستطيع أن ندافع عنه، وكنا دائمًا نتناقش فى اختيار الأفلام وعملنا بشكل ديمقراطي، وأعتقد أن الفيلم الذى اخترناه ولم يكن المرة الأولى الذى يعرض هو فيلم "ستاشر" للمخرج سامح علاء الذي حصل على السعفة الذهبية، وسيعرض خارج المنافسة لأنه حدث تاريخي".

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد المنتج محمد حفظي، أنه تم اتباع الإجراءات اللازمة، لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي، لكي تليق هذه الدورة باسم صناع المهرجان ولكي تكون مختلفة عن الدورات السابقة ولاسيما بسبب إقامتها خلال أزمة فيروس كورونا.