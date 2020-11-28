الموسيقار هشام خرما يُسجل الموسيقى التصويرية لاحتفالية "50 سنة فن" لمحمد صبحى

يكرم صبحي، خلال الاحتفالية أكثر من 100 مبدع ممن ساهموا فى هذه المسيرة بالإبداع والنجاح.

تضم قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحى.

جدير بالذكر أن احتفال "50 سنة فن" يعتبر عرض مسرحي يستعرض تاريخ الفن المصري بمبدعيه منذ الستينيات مرورا بالسبعينيات ثم الثمانينيات والتسعينيات، وصولا للحظة الحالية التي يمر بها الفن المصري.