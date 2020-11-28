نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموسيقار هشام خرما يُسجل الموسيقى التصويرية لاحتفالية "50 سنة فن" لمحمد صبحى في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انتهى الموسيقار هشام خرما من تسجيل الموسيقى التصويرية لاحتفالية "50 سنة فن" للنجم محمد صبحي، بمناسبة مرور نصف قرن على مسيرته الفنية.
تضم قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحى.
يكرم صبحي، خلال الاحتفالية أكثر من 100 مبدع ممن ساهموا فى هذه المسيرة بالإبداع والنجاح.
تضم قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحى.
جدير بالذكر أن احتفال "50 سنة فن" يعتبر عرض مسرحي يستعرض تاريخ الفن المصري بمبدعيه منذ الستينيات مرورا بالسبعينيات ثم الثمانينيات والتسعينيات، وصولا للحظة الحالية التي يمر بها الفن المصري.