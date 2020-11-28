الليلة.. ريهام عبد الغفور تكشف النقاب عن اجرأ دور قدمته وما هو الدور التي تتمني تقديمه بواحد من الناس علي الحياة

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم السبت علي شاشة الحياة ، يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي الفنانة ريهام عبد الغفور في حوار فنى شيق و الكشف عن عدد من الاسرار تذاع لاول مرة

وتفتح ريهام قلبها لبرنامج واحد من الناس وتكشف عن دورها المختلف والجميل فى حلقات ربع قيراط ، وكيف تصدر التريند على السوشيال ميديا طول عرض الحلقات ؟

وهل الخيانة التي تعرضت لها بطلة العمل التي تجسدها حدثت بالفعل معاها.

كما تتطرق الي الحديث عن اجرأ دور قدمته حتي الان وما هو الدور التي تتمني تقديمه .

كما تجيب علي الاتهامات التي توجه لها بانها طيبة زيادة عن اللزوم وهذا اثر علي عملها.

وعن عشقها لاسرتها وحبها الشديد لهم ، وحبها للمطبخ وكيف قامت بتأليف كتب عن الطبخ.

وعن الدور التي قدمته وتشعر انها ظلمت بسببه ، وهل مسلسل الرحلة مع باسل خياط اصابها بالاكتئاب لمدة طويلة.

وفي الختام تكشف النقاب عن الاعمال الجديدة اللى تستعد لتصويرها الفترة المقبله ، والفيلم القصير من بطولتها والذي سيعرض بمهرجان القاهرة السينمائي.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم السبت علي شاشة الحياة