"بيانو شمس" بقصر المانسترلي

القاهرة - محمد ابراهيم - في أمسية شتوية أقيم مساء أمس بقصر المانسترلي، ريسيتال بيانو للفنان محمد شمس ضمن نشاط المركز الدولي للفنون - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية-، حيث قدم "شمس" مجموعة من المؤلفات الكلاسيكية والرومانسية التي كُتبت خصيصًا لآلة البيانو لكبار أعلام الموسيقى مثل " يوهان سباستيان باخ"، "موريس رافيل"، "فرانز ليست"، "ميخائيل جلينكا"، و"رخمانينوف" وسط حضور جماهيري متميز مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية .

حصل "شمس" على درجة الماجستير من المعهد الملكي في اسكتلندا، ودرجة الدكتوراه من مدرسة هارت بجامعة هارتفورد، وظهر عدة مرات على محطة الإذاعة الكلاسيكية في نيويورك "WQXR".

كما شارك كعازف بيانو متميز في العديد من الحفلات الموسيقية سواء "ريسيتال منفرد"، أو "موسيقى حجرة" أو مع الأوركسترا في العديد من دول العالم منها: "والولايات المتحدة الأمريكية"، "إنجلترا" من خلال الأوركسترا الملكي الفيلهارموني، "اسكتلندا" من خلال الأوركسترا الملكي الوطني الإسكتلندي، وأيضًا أوركسترا المعهد الملكي السيمفوني في إسكتلندا، "إيطاليا"، "النمسا"، "جمهورية التشيك"، "ألمانيا" من خلال أوركسترا مانهاتن ، "تونس"، "الصين"، "هونغ كونغ"، "استراليا"، "نيوزيلاندا"، "اليابان"، بالإضافة إلى "مصر" من خلال أوركسترا القاهرة السيمفوني، ، كما عزف "شمس" منفرداً بأهم القاعات العالمية منها : Weill Hall ، Carnegie Hall، Steinway Hall، Usher Hall .. وغيرها.